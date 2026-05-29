Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool nhận 'gáo nước lạnh' từ trụ cột

  • Thứ sáu, 29/5/2026 05:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ibrahima Konate nhiều khả năng sẽ rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng đi vào ngõ cụt.

Konate nhiều khả năng sẽ rời Liverpool hè này

Sau nửa thập kỷ cống hiến, hành trình của tuyển thủ Pháp trong màu áo Liverpool dường như đang chuẩn bị đi đến hồi kết. Theo Sky Sports, ngôi sao 27 tuổi có thể rời Anfield bởi đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng.

Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự và tài chính của "The Kop". Konate gia nhập sân Anfield từ RB Leipzig và nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm.

Trong suốt 5 năm gắn bó, tuyển thủ Pháp ra sân tổng cộng 183 lần cho Liverpool, trở thành trụ cột đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước, bao gồm: 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 2 Carabao Cup.

Sự ra đi của Konate ngay lập tức tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang trên thị trường chuyển nhượng. Kể từ đầu năm 2026, hàng loạt "ông lớn" tại lục địa già từng đánh tiếng muốn chiêu mộ anh.

Bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn, Konate hiện vẫn chưa xác định bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Anh đang ưu tiên tập trung cho World Cup 2026 cùng tuyển Pháp.

Việc tuyển thủ Pháp rời đi buộc Liverpool phải bước vào một mùa hè bận rộn để tìm kiếm người thay thế xứng tầm, trong bối cảnh hàng thủ "The Kop" đang cần một cuộc cải tổ để duy trì vị thế cạnh tranh tại các đấu trường.

Những bước đi cuối cùng của Salah tại Anfield Mohamed Salah rời sân phút 59 trong trận Liverpool thắng Crystal Palace 3-1 tại vòng 34 Premier League tối 25/4 bằng một chấn thương gân kheo.

Khoảnh khắc phòng ngự tệ hại của sao Liverpool

Trung vệ Ibrahima Konate suýt trở thành tội đồ của Liverpool trong thất bại 0-1 trước Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

05:53 11/3/2026

Sao Liverpool khóc nức nở

Sự trở lại của Ibrahima Konate không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là khoảnh khắc giàu cảm xúc khi trung vệ người Pháp ghi bàn, góp phần ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool trước Newcastle.

10:01 1/2/2026

Thương vụ Konate - Real Madrid kết thúc chóng vánh

Theo The The Athletic, Real Madrid quyết định từ bỏ ý định chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool.

16:16 28/11/2025

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Huy Trưởng

liverpool liverpool

    Đọc tiếp

    Atletico Madrid noi gian hinh anh

    Atletico Madrid nổi giận

    1 giờ trước 07:20 29/5/2026

    0

    CLB chủ sân Metropolitano có phản ứng cực kỳ cứng rắn trước hàng loạt tin đồn liên quan đến tương lai của Julian Alvarez.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý