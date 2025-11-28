Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thương vụ Konate - Real Madrid kết thúc chóng vánh

  • Thứ sáu, 28/11/2025 16:16 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Theo The The Athletic, Real Madrid quyết định từ bỏ ý định chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool.

Konate khó theo chân Trent sang Real Madrid hè 2026.

Động thái của Real được xem là tín hiệu tích cực cho "The Kop" trong nỗ lực giữ chân cầu thủ người Pháp. Nguồn tin cho biết Real Madrid thông báo trực tiếp và rõ ràng với Liverpool rằng họ không hứng thú ký hợp đồng với Konate, khép lại những đồn đoán về khả năng trung vệ này chuyển đến Santiago Bernabeu.

Trung vệ 26 tuổi sắp hết hạn hợp đồng với Liverpool. Từ ngày 1/1 tới, anh có thể đàm phán và ký hợp đồng trước với các CLB nước ngoài khi bản giao kèo hiện tại kết thúc vào hè 2026. Tuy nhiên, Liverpool vẫn tỏ ra lạc quan.

Các cuộc đàm phán bắt đầu từ năm 2023 và sau đó được Giám đốc Thể thao Richard Hughes tiếp quản kể từ khi nhậm chức vào ngày 1/6/2024. Dù vậy, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào ưu tiên cá nhân của Konate về việc tiếp tục sự nghiệp tại Merseyside hay tìm thử thách mới.

Việc Real Madrid rút lui mở ra cơ hội lớn cho Liverpool trong việc giữ chân trụ cột nơi hàng phòng ngự. "The Kop" hy vọng Konate sẽ cam kết dài hạn, qua đó tránh nguy cơ mất anh dưới dạng cầu thủ tự do, đồng thời khẳng định tham vọng ổn định đội hình cho các mùa giải tiếp theo.

Mùa này, Konate chơi dưới sức. Làn sóng chỉ trích hướng vào trung vệ người Pháp tăng mạnh khi anh bị đánh giá là mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự.

