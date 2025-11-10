Thảm họa Konate

Người hâm mộ Liverpool kêu gọi CLB bán trung vệ Ibrahima Konate ngay trong tháng 1/2026 sau màn trình diễn thất vọng trước Man City ở vòng 12 Premier League rạng sáng 10/11.

Konate vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trận vừa qua là một buổi tối đáng quên của thầy trò HLV Arne Slot, khi họ bị Man City đánh bại với tỷ số 0-3 trên Etihad. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn trong trận đấu thứ 1.000 trên cương vị huấn luyện viên của Pep Guardiola.

Sau trận, mạng xã hội bùng nổ với làn sóng chỉ trích hướng vào Ibrahima Konate – người bị đánh giá là mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự. Một tài khoản viết: “Hãy thay Konate vào tháng 1, cậu ta trông chẳng còn chút nhiệt huyết nào, đầu óc dường như đã ở Madrid". Người khác bình luận gay gắt: “Konate không thể chuyền, ra quyết định kém và thi đấu yếu ớt".

Một CĐV khác châm biếm: “Nếu Real Madrid muốn Konate miễn phí, coi như chúng ta lãi to rồi".

Trong 90 phút thi đấu trước Man City, Konate không có pha tắc bóng hay truy cản nào thành công. Anh lép vế hoàn toàn trong các tình huống đối đầu với Erling Haaland, để chân sút người Na Uy mở tỷ số ở phút 29.

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Konate đang cân nhắc rời Anfield khi hợp đồng sắp hết hạn vào cuối mùa. Real Madrid được cho là sẵn sàng đón trung vệ người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do nhằm tăng chiều sâu hàng thủ — điều này có vẻ đang ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của anh trong màu áo Liverpool.

