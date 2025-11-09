U17 Morocco hủy diệt 16-0, làm nên lịch sử với 'thẻ xanh' FIFA

Đội tuyển U17 Morocco đã khiến cả giải đấu U17 World Cup 2025 ở Doha phải nhắc tên mình tối 9/11.

Đó không chỉ vì chiến thắng hủy diệt 16-0 trước New Caledonia, mà còn vì họ là đội đầu tiên sử dụng thẻ xanh, công cụ thử nghiệm mới của FIFA, để khiếu nại một quyết định thẻ đỏ.

Phút 31, cầu thủ Jean Canehmez của New Caledonia nhận thẻ vàng, sau khi đồng đội Typhan Dreuko bị truất quyền thi đấu ở phút 23. HLV Abdelhamid Baha lập tức rút thẻ xanh để yêu cầu xem lại tình huống. Hệ thống Football Video Support (FVS) được kích hoạt.

Sau khi kiểm tra, trọng tài xác định Canehmez đáng bị đuổi vì phạm lỗi thô bạo. New Caledonia chỉ còn chín người và sụp đổ hoàn toàn trước sức tấn công của Morocco.

Đại diện châu Phi kiểm soát bóng 73%, tung ra 12 cú sút và 8 quả phạt góc. Hàng công của họ như mở hội. Các bàn thắng lần lượt đến từ Bilal Soukrat (3’), Oualid Ibn Salah (11’, 18’), Abdelali Eddaoudi (41’, 43’), Ilyas Hidaoui (44’) và Ziyad Baha (45+2’). Hiệp một khép lại với tỷ số 7-0, trước khi Morocco ghi thêm chín bàn ở phần còn lại.

“Thẻ xanh” nằm trong hệ thống FVS mà FIFA thử nghiệm ở các giải trẻ, nơi chưa có VAR đầy đủ. Theo quy định, mỗi HLV có hai quyền khiếu nại trong một trận, áp dụng cho các tình huống như bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ hoặc xác định nhầm cầu thủ. Nếu khiếu nại chính xác, đội vẫn giữ quyền sử dụng tiếp.

Morocco không phải lần đầu tận dụng công nghệ này. Tháng trước, HLV đội U20 Mohamed Ouahbi từng dùng thẻ xanh để hủy một quả phạt đền trước Tây Ban Nha.

Ở giải U20 World Cup 2025, Morocco nhiều lần áp dụng thành công. Trong trận chung kết, Ouahbi khiếu nại thành công một tình huống dẫn đến quả đá phạt, giúp Yassir Zabiri ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 lịch sử.

Lần này, HLV Baha tiếp nối người đàn anh. Pha can thiệp bằng thẻ xanh không chỉ tạo bước ngoặt trong trận đấu, mà còn khẳng định Morocco là quốc gia tiên phong trong việc thích nghi với công nghệ mới của FIFA.

Dù thắng đậm, tương lai của U17 Morocco vẫn chưa chắc chắn. Họ mới có ba điểm, và tấm vé đi tiếp còn phụ thuộc vào kết quả của bảng C và D.