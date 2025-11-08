U17 Indonesia thua đậm Brazil

U17 Indonesia nhận thất bại 0-4 trước U17 Brazil ở vòng bảng U17 World Cup 2025 diễn ra ngày 7/11.

U17 Indonesia (phải) bị loại khỏi giải.

Sự chênh lệch đẳng cấp nhanh chóng bộc lộ ngay trong 45 phút đầu tiên, khi U17 Brazil dẫn trước với ba bàn thắng do công của Luis Eduardo, Putu Panji và Felipe Morais.

Sang hiệp hai, đội bóng Nam Mỹ chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi U17 Indonesia nỗ lực tìm bàn danh dự. U17 Brazil có thêm một bàn thắng do công của Ruan Pablo, ấn định chiến thắng 4-0.

Kết quả này khiến U17 Indonesia chịu thất bại thứ hai liên tiếp ở giải U17 World Cup 2025. Trước đó, họ đã thất bại 1-3 trước U17 Zambia ở trận ra quân hôm 4/11.

Ở lượt trận cuối, U17 Indonesia sẽ gặp U17 Honduras, hai đội chưa có điểm nào tại giải. Còn U17 Brazil và U17 Zambia đối đầu để tranh ngôi đầu bảng.

Theo thể thức, giải đấu có 48 đội với 32 đại diện đi tiếp. Nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, U17 Indonesia vẫn có thể vượt qua vòng bảng.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử bóng đá Indonesia góp mặt ở sân chơi thế giới cấp độ U17, sau lần đầu tiên vào năm 2023 khi họ tham dự với tư cách chủ nhà. Việc giành vé thông qua vòng loại cho thấy bước tiến đáng kể của bóng đá trẻ xứ vạn đảo, khi họ là một trong tám đại diện của châu Á góp mặt tại vòng chung kết năm nay.

