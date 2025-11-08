MU nhận tin dữ về Mainoo

Manchester United nhận tin xấu về lực lượng khi tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo phải ngồi ngoài ở trận đấu với Tottenham.

Mainoo vắng mặt đại chiến Tottenham - MU.

Theo The Times, Mainoo nhận một cú đá vào chân trong buổi tập gần đây, khiến anh dính chấn thương. Huấn luyện viên Ruben Amorim sau đó buộc phải loại anh khỏi danh sách thi đấu.

Dù chấn thương được mô tả là không nghiêm trọng, Mainoo đã không có mặt trong đội hình "Quỷ đỏ" di chuyển đến London hôm 8/11. Đây là biện pháp phòng ngừa để tránh rủi ro lớn hơn.

Tuy nhiên, sự vắng mặt này vẫn là một mất mát đối với Manchester United và cá nhân Mainoo, bởi cầu thủ đang khao khát có thêm thời lượng thi đấu.

Mùa giải 2025/26 đang là một thử thách lớn đối với Mainoo, khi anh mới chỉ ra sân 9 trận mùa này, với tổng cộng 268 phút, chủ yếu từ ghế dự bị, và chỉ khởi đầu đúng 1 trận ở EFL Cup trước Grimsby. Mainoo thậm chí bị loại khỏi đội hình tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel do thiếu phút thi đấu, ảnh hưởng đến cơ hội tham dự World Cup 2026.

Mainoo là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Anh hiện nay. Anh gây ấn tượng với lối chơi điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bóng chắc chắn và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tuy vậy, tại MU, cơ hội ra sân của anh hạn chế do sự xuất hiện của những tân binh và việc HLV Ruben Amorim ưu tiên kinh nghiệm trong giai đoạn khó khăn.

Tottenham sẽ tiếp MU ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League diễn ra lúc 19h30 ngày 8/11 (giờ Hà Nội). Tottenham vừa hủy diệt Copenhagen 4-0 ở Champions League, nhưng trước đó thua 0-1 Chelsea tại Premier League.

MU đang duy trì chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng. "Quỷ đỏ" được đánh giá nhỉnh hơn về thể trạng và chiều sâu đội hình, song đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng trước Spurs.