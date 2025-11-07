10 cầu thủ vắng mặt đại chiến Tottenham - MU

Tottenham không có lực lượng tốt nhất khi tiếp MU ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League diễn ra lúc 19h30 ngày 8/11 (giờ Hà Nội).

MU có lợi thế hơn Tottenham về mặt thể lực khi chỉ đá với mật độ một trận mỗi tuần.

Trong khi đó, MU gần như có lực lượng mạnh nhất, chỉ còn Lisandro Martinez đang trong giai đoạn hồi phục và chưa chắc được đăng ký thi đấu cuối tuần này. Ngược lại, Tottenham rơi vào cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

Theo xác nhận từ CLB, Dominic Solanke, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Radu Dragusin, Kota Takai và Archie Gray đều vắng mặt vì chấn thương. Tiền vệ trẻ Lucas Bergvall có nguy cơ nghỉ thi đấu sau khi gặp chấn động vùng đầu trong trận thua Chelsea.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Bergvall phải nghỉ tối thiểu 24-48 giờ trước khi được phép trở lại tập nhẹ. Nếu triệu chứng chưa biến mất, anh buộc nghỉ tới 21 ngày. Trong trường hợp đáp ứng đủ tiêu chí y tế đặc biệt, cầu thủ có thể quay lại sau 7-12 ngày, nhưng còn phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ bác sĩ.

Dù vậy, Tottenham vẫn có tia hy vọng. Mohamed Kudus có thể kịp bình phục để góp mặt trước MU. Tuy nhiên, HLV Thomas Frank thừa nhận phải chờ tới phút chót mới biết chắc tình hình của ngôi sao tấn công này.

Tottenham vừa hủy diệt Copenhagen 4-0 ở Champions League, nhưng trước đó thua 0-1 Chelsea tại Premier League. MU đang duy trì chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng. "Quỷ đỏ" được đánh giá nhỉnh hơn về thể trạng và chiều sâu đội hình, song đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng trước Spurs.