Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

10 cầu thủ vắng mặt đại chiến Tottenham - MU

  • Thứ sáu, 7/11/2025 20:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tottenham không có lực lượng tốt nhất khi tiếp MU ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League diễn ra lúc 19h30 ngày 8/11 (giờ Hà Nội).

MU có lợi thế hơn Tottenham về mặt thể lực khi chỉ đá với mật độ một trận mỗi tuần.

Trong khi đó, MU gần như có lực lượng mạnh nhất, chỉ còn Lisandro Martinez đang trong giai đoạn hồi phục và chưa chắc được đăng ký thi đấu cuối tuần này. Ngược lại, Tottenham rơi vào cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

Theo xác nhận từ CLB, Dominic Solanke, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Radu Dragusin, Kota Takai và Archie Gray đều vắng mặt vì chấn thương. Tiền vệ trẻ Lucas Bergvall có nguy cơ nghỉ thi đấu sau khi gặp chấn động vùng đầu trong trận thua Chelsea.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Bergvall phải nghỉ tối thiểu 24-48 giờ trước khi được phép trở lại tập nhẹ. Nếu triệu chứng chưa biến mất, anh buộc nghỉ tới 21 ngày. Trong trường hợp đáp ứng đủ tiêu chí y tế đặc biệt, cầu thủ có thể quay lại sau 7-12 ngày, nhưng còn phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ bác sĩ.

Dù vậy, Tottenham vẫn có tia hy vọng. Mohamed Kudus có thể kịp bình phục để góp mặt trước MU. Tuy nhiên, HLV Thomas Frank thừa nhận phải chờ tới phút chót mới biết chắc tình hình của ngôi sao tấn công này.

Tottenham vừa hủy diệt Copenhagen 4-0 ở Champions League, nhưng trước đó thua 0-1 Chelsea tại Premier League. MU đang duy trì chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng. "Quỷ đỏ" được đánh giá nhỉnh hơn về thể trạng và chiều sâu đội hình, song đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng trước Spurs.

Mbeumo giành danh hiệu đầu tiên ở MU

Bryan Mbeumo được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng lần đầu tiên trong sự nghiệp Premier League sau chuỗi màn trình diễn rực sáng cùng MU.

3 giờ trước

Osimhen - 'thợ săn' đích thực mà MU bỏ lỡ

Victor Osimhen đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao nhất sự nghiệp, và người ta tự hỏi tại sao MU không chiêu mộ anh vào mùa hè năm ngoái?

5 giờ trước

MU mất trắng 10 triệu bảng vì World Cup 2026

Theo Daily Mail, MU mất khoảng 10 triệu bảng doanh thu vì lịch tổ chức World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, khởi tranh ngày 11/6, chỉ 18 ngày sau khi Premier League khép lại.

40:2374 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

10 cầu thủ Tottenham 10 cầu thủ MU Tottenham

    Đọc tiếp

    Tran Van Thao va loi hua chien dau toi cung hinh anh

    Trần Văn Thảo và lời hứa chiến đấu tới cùng

    2 giờ trước 20:53 7/11/2025

    0

    Trở lại sàn đấu quốc tế vào ngày 15/11, võ sĩ quyền Anh Trần Văn Thảo bước vào thử thách lớn với võ sĩ Thái Lan Kwanchai Pliankhunthod và hứa “chiến đấu tới giây cuối cùng”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý