Cú sốc với Mbappe

Theo L’Equipe, Real Madrid đón nhận cú sốc lớn khi Kylian Mbappe dính chấn thương đầu gối và buộc phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần.

Mbappe phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

Theo nguồn tin từ Pháp, Mbappe âm thầm chịu đựng vấn đề ở dây chằng bên ngoài đầu gối trong nhiều tuần qua. Sau khi tình trạng không cải thiện, tiền đạo 27 tuổi được chỉ định chụp MRI. Kết quả cho thấy anh gặp tổn thương dây chằng, cần điều trị và nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc chắc chắn phải rời xa sân cỏ ít nhất 3 tuần.

Đây là tổn thất nghiêm trọng với HLV Xabi Alonso. Từ đầu mùa, Mbappe gần như ra sân liên tục và trở thành trụ cột không thể thay thế của Real Madrid. Trong bối cảnh đội bóng thi đấu thiếu ổn định, ngôi sao người Pháp là điểm tựa lớn nhất trên hàng công, thường xuyên tạo ra khác biệt bằng những bàn thắng quyết định.

Thống kê cho thấy Mbappe ghi hơn một nửa số bàn thắng của Real Madrid trên mọi đấu trường mùa này. Phong độ ấn tượng giúp anh khép lại năm 2025 bằng cột mốc đặc biệt khi san bằng kỷ lục 59 bàn thắng trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo cho Real Madrid. Đây là minh chứng cho tầm ảnh hưởng vượt trội của tiền đạo mang áo số 10.

Chấn thương đến đúng thời điểm nhạy cảm, khi Real Madrid chuẩn bị bước vào trận bán Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Atletico Madrid vào ngày 9/1. Với thời gian hồi phục dự kiến 3 tuần, Mbappe chắc chắn lỡ chuyến đi Dubai sau trận gặp Real Betis tại La Liga. Ngoài ra, khả năng anh góp mặt ở các vòng đấu tiếp theo tại giải quốc nội cũng để ngỏ.

Real Madrid chỉ có thể hy vọng Mbappe sớm hồi phục để tránh ảnh hưởng đến cuộc đua danh hiệu. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực là thử thách lớn cho tham vọng của đội bóng Hoàng gia ở giai đoạn quyết định của mùa giải.