PSG gây ngỡ ngàng với Mbappe

  • Chủ nhật, 21/12/2025 08:01 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Kylian Mbappe đón sinh nhật tuổi 27 với lời chúc từ PSG, chỉ ít ngày sau khi đội bóng cũ bị tòa án ra phán quyết phải trả cho anh 60 triệu euro tiền lương và thưởng còn nợ.

PSG bất ngờ chúc mừng sinh nhật Mbappe.

Hôm 16/12, Tòa lao động Paris kết luận PSG vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, yêu cầu CLB thủ đô nước Pháp thanh toán cho Mbappe khoản tiền 60 triệu euro. Đây là kết quả của vụ kiện kéo dài nhiều tháng.

Tiền đạo người Pháp đòi bồi thường tổng cộng hơn 260 triệu euro do bị chậm lương, cắt thưởng và đối xử không phù hợp trong giai đoạn cuối hợp đồng. Dù chỉ nhận được hơn 1/5 con số yêu cầu ban đầu, Mbappe vẫn được xem là người chiến thắng pháp lý.

Luật sư của Mbappe khẳng định phán quyết là hợp lý và nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản rằng ngay cả trong bóng đá đỉnh cao, luật lao động vẫn phải được tôn trọng. Phía Mbappe cho biết cầu thủ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chuyên môn suốt 7 năm gắn bó, cho tới ngày cuối cùng khoác áo PSG.

Đáng chú ý, bất chấp căng thẳng pháp lý chưa nguôi, PSG bất ngờ đăng tải lời chúc mừng sinh nhật Mbappe trên mạng xã hội. "Kylian Mbappe tròn 27 tuổi. Chúc mừng sinh nhật, Kylian", PSG viết.

Mbappe anh 1

Mbappe hiện khoác áo Real Madrid.

Động thái khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhiều ý kiến mỉa mai gọi đây là "lời chúc sinh nhật đắt giá nhất lịch sử", trong khi số khác cho rằng PSG đang cố gắng khép lại quá khứ bằng một thái độ mềm mỏng hơn.

Về phần Mbappe, anh tự thưởng cho mình một sinh nhật trọn vẹn khi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Real Madrid. Tiền đạo người Pháp san bằng kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo tại sân Santiago Bernabeu khi giúp Real hạ Seville 2-0 ở vòng 17 La Liga rạng sáng 21/12.

Mbappe ăn mừng bắt chước Ronaldo

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 17 La Liga, diễn ra rạng sáng 21/12.

2 giờ trước

VAR khiến Mbappe không thể phá kỷ lục của Ronaldo

Rạng sáng 21/12, Mbappe ghi bàn giúp Real đánh bại Sevilla 2-0 ở vòng 17 La Liga trên sân nhà.

6 giờ trước

Mbappe cứu Real khỏi cú sốc ở Cúp Nhà vua

Real Madrid tránh được cú sốc lớn tại Cúp Nhà vua khi nhọc nhằn đánh bại Talavera với tỷ số 3-2 rạng sáng 18/12, trong một trận đấu bộc lộ nhiều vấn đề của thầy trò HLV Xabi Alonso.

06:10 18/12/2025

