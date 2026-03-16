MU cần Cunha cho tấm vé Champions League

Tiền đạo Matheus Cunha tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng trong hệ thống tấn công của MU mùa này.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Bàn thắng vào lưới Aston Villa hôm 15/3 nâng tổng số pha lập công của Cunha tại Premier League lên con số 7 kể từ khi gia nhập MU. Tuy nhiên, giá trị của cầu thủ người Brazil không chỉ nằm ở những bàn thắng. Trên thực tế, những đóng góp của anh trong trận đấu vừa qua còn vượt xa mọi con số thống kê đơn thuần.

Trước Aston Villa, Cunha thể hiện sự hiệu quả rõ rệt hơn so với hai đồng đội trên hàng công là Amad Diallo và Bryan Mbeumo. Phần lớn các tình huống tấn công nguy hiểm của MU đều xuất phát từ khu vực cánh trái nơi Cunha hoạt động. Ngôi sao người Brazil liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng táo bạo cùng khả năng xử lý gọn gàng trong không gian hẹp.

Điều đáng nói là cách Cunha khiến mọi thứ trên sân trông có vẻ đơn giản. Khả năng chọn vị trí, di chuyển thông minh và đưa ra quyết định đúng thời điểm giúp anh tạo ra sự khác biệt trong nhiều pha bóng quan trọng.

Không chỉ đóng góp ở mặt trận tấn công, tinh thần thi đấu của Cunha cũng nhận được nhiều lời khen. Tiền đạo người Brazil tích cực pressing, lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi cần, kéo bóng lên phía trước và giữ bóng để giúp đội nhà ổn định thế trận.

Giới chuyên môn nhận định Cunha đang dần tìm thấy “bản sắc” của mình tại Old Trafford. Sự tự tin và hưng phấn trong lối chơi giúp anh trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất của MU ở giai đoạn hiện tại. Có thể nói, Cunha sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới của “Quỷ đỏ”.

