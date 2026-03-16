Manchester United không thể để mất Bruno Fernandes

Hai đường kiến tạo trước Aston Villa không chỉ giúp Manchester United tiến gần Champions League mà còn nhắc nhở rằng Bruno Fernandes vẫn là trụ cột không thể thay thế tại Old Trafford.

Bruno Fernandes đang có phong độ cao.

Old Trafford chứng kiến một khoảnh khắc rất thú vị sau bàn thắng của Matheus Cunha vào lưới Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh hôm 15/3. Ngay sau khi đưa bóng vào lưới, tiền đạo người Brazil quay lại và chỉ thẳng về phía Bruno Fernandes. Đó không phải là cử chỉ ăn mừng bộc phát. Nó giống một lời thừa nhận: bàn thắng ấy bắt nguồn từ đường chuyền sắc như dao của người đội trưởng.

Người định đoạt trận đấu

Pha chọc khe của Fernandes xé toang hàng thủ Aston Villa, mở ra cơ hội gần như không thể bỏ lỡ cho Cunha. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong chiến thắng 3-1 của Manchester United.

Trước đó, cũng chính Fernandes là người thực hiện quả phạt góc để Casemiro đánh đầu mở tỷ số. Hai đường kiến tạo trong một trận đấu không chỉ giúp Manchester United kiểm soát thế trận mà còn giúp Fernandes thiết lập một cột mốc đáng chú ý.

Với 16 pha kiến tạo tại Premier League mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha vượt qua kỷ lục 15 lần kiến tạo mà David Beckham từng lập cho Manchester United ở mùa 1999/2000.

Đó là một cột mốc mang tính biểu tượng. Beckham từng được xem là bậc thầy chuyền bóng của Manchester United. Nhưng 26 năm sau, Fernandes làm được điều mà ngay cả biểu tượng ấy cũng chưa từng đạt tới trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Điều đáng nói là mùa giải vẫn còn tám vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa Fernandes vẫn có cơ hội tiếp tục nâng cao con số này. Nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha có thêm bốn pha kiến tạo nữa, anh sẽ chạm mốc 20, thành tích từng được Thierry Henry (2002/03) và Kevin De Bruyne (2019/20) thiết lập, cũng là kỷ lục của Premier League.

MU không thể để mất Bruno Fernandes.

Những con số ấy không chỉ phản ánh tài năng cá nhân. Chúng nói lên vai trò trung tâm của Fernandes trong lối chơi của Manchester United. Ở một trận đấu có nhịp độ gấp gáp và đôi khi khá hỗn loạn như cuộc đối đầu với Aston Villa, Fernandes vẫn là người mang lại sự rõ ràng cho mọi pha tấn công.

HLV tạm quyền Michael Carrick cũng không giấu sự thừa nhận đó. Ông cho rằng Fernandes luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng và thường xuyên tạo ra khác biệt, dù bằng bàn thắng hay kiến tạo.

Nói cách khác, khi Manchester United cần một người định đoạt trận đấu, cái tên được nhắc tới nhiều nhất vẫn là Bruno Fernandes.

Manchester United không thể mất Bruno Fernandes

Những màn trình diễn như trước Aston Villa càng khiến tương lai của Fernandes trở thành câu chuyện lớn tại Old Trafford.

Mùa hè năm ngoái, tiền vệ người Bồ Đào Nha từng nhận được đề nghị hấp dẫn từ Al-Hilal. Một bản hợp đồng có giá trị khổng lồ từ Saudi Arabia hoàn toàn có thể khiến bất kỳ cầu thủ nào phải suy nghĩ. Nhưng Fernandes đã chọn ở lại Manchester.

Quyết định ấy không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. Nó cũng cho thấy Fernandes vẫn đặt niềm tin vào tương lai của Manchester United.

Dẫu vậy, tương lai của anh chưa hoàn toàn được đảm bảo. Chính Fernandes từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 12 rằng tương lai của anh vẫn còn để ngỏ.

Hợp đồng của tiền vệ này có điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng, và điều đó đồng nghĩa một quyết định quan trọng có thể xuất hiện trong mùa hè tới.

Bruno Fernandes là linh hồn trong lối chơi MU.

Trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị bước vào một kỳ chuyển nhượng mang tính bước ngoặt, việc giữ chân Fernandes trở thành ưu tiên rõ ràng.

Các bàn thắng và kiến tạo của anh mùa này mang về cho đội bóng 25 điểm. Trong lịch sử Manchester United, chỉ có Robin van Persie (38 điểm mùa 2012/13) và Eric Cantona (26 điểm mùa 1993/94) tạo ra ảnh hưởng lớn hơn tới số điểm của đội bóng trong một mùa giải.

Những cái tên đó không chỉ là cầu thủ giỏi. Họ là những biểu tượng gắn liền với các giai đoạn thành công của Manchester United. Khi Fernandes được đặt cạnh Cantona hay Van Persie trong những thống kê như vậy, điều đó nói lên rất nhiều về tầm vóc của anh.

Carrick cũng thừa nhận không muốn mất Fernandes. Theo chiến lược gia người Anh, tiền vệ 31 tuổi là nhân tố cực kỳ quan trọng trong hệ thống của Manchester United và là cầu thủ mà đội bóng cần phải khai thác tối đa.

Trong khi đó, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc tái thiết ở tuyến giữa. Casemiro tuyên bố ý định rời đội bóng, và ban lãnh đạo sẽ phải tìm người thay thế. Đó đã là một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Nếu Manchester United còn phải tìm thêm một người có thể thay thế vai trò của Fernandes, bài toán sẽ trở nên khó gấp nhiều lần.

Một đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết cần một trụ cột để xây dựng xung quanh. Với Manchester United hiện tại, cái tên đó không ai khác ngoài Bruno Fernandes.

Chiến thắng trước Aston Villa chỉ là một trận đấu trong cuộc đua Top 4. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rất rõ ràng: khi Fernandes chơi đúng phong độ, Manchester United có một thủ lĩnh thực sự trên sân.

Và đó là lý do vì sao Old Trafford không thể để mất anh.