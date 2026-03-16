MU chạm một tay vào tấm vé Champions League

Manchester United đang ở vị thế thuận lợi để giành vé dự Champions League mùa giải 2026/27, sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Aston Villa.

Ba điểm có được trên sân nhà ở vòng 30 Ngoại hạng Anh giúp MU giữ vững vị trí thứ 3 với 54 điểm, hơn đội đứng thứ tư Aston Villa 3 điểm, hơn Chelsea 6 điểm.

Theo mô hình tính toán của Opta, Manchester United có tới 85% cơ hội dự Champions League mùa tới. Trong bối cảnh Premier League gần như có 5 tấm vé dự Champions League mùa tới dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng, MU đang nắm lợi thế lớn.

Khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 6 (Chelsea) hiện là 6 điểm. Lịch thi đấu 8 vòng còn lại của "Quỷ đỏ" bao gồm: Bournemouth (khách), Leeds (sân nhà), Chelsea (khách), Brentford (sân nhà), Liverpool (sân nhà), Sunderland (khách), Nottingham Forest (sân nhà), Brighton (khách).

Đây là cơ hội để MU đua nước rút khi chỉ Liverpool hay Chelsea thật sự đáng ngại. Với 8 trận đấu này, Manchester United đang nắm lợi thế lớn trong cuộc chạy đua giành vé dự Champions League (top 5).

Ngay cả khi không nhận được các kết quả có lợi trước Chelsea hay Liverpool, MU vẫn có thể tự định đoạt số phận của mình nếu giải quyết tốt các trận đấu còn lại.

Một lý do khác khiến người hâm mộ MU có thể yên tâm đó là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ như Villa, Chelsea hay Brentford đều sa sút phong độ và có dấu hiệu bất ổn. Ở vòng 30, cả Villa hay Chelsea đều thua, trong khi Brentford bị cầm hòa không bàn thắng.

Highlights MU 3-1 Aston Villa

