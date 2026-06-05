Robertson chính thức gia nhập Tottenham

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Andrew Robertson chính thức chuyển tới Tottenham
Ngôi sao 32 tuổi sẽ chính thức cập bến đại diện Bắc London vào ngày 1/7, ngay sau khi bản hợp đồng với Liverpool đáo hạn. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng cho tham vọng của "Gà trống".
Robertson chia tay sân Anfield sau 9 năm rực rỡ, nơi anh khẳng định vị thế là một trong những hậu vệ trái hay nhất và ổn định nhất châu Âu. Trong màu áo Liverpool, cầu thủ người Scotland thâu tóm mọi danh hiệu cao quý, từ Champions League, Premier League đến FIFA Club World Cup.
Với kinh nghiệm dày dặn, anh được tin tưởng giao trọng trách đội phó trong mùa giải cuối cùng gắn bó với đội bóng vùng Merseyside. Ở cấp độ quốc tế, Robertson là trụ cột của tuyển Scotland kể từ khi tiếp quản chiếc băng đội trưởng vào năm 2018.
Anh là nhân tố chủ chốt dẫn dắt "The Tartan Army" góp mặt tại các kỳ EURO và đặc biệt là World Cup 2026, dấu mốc lịch sử mà quốc gia này chờ đợi từ rất lâu.
Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.