Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bến đỗ mới của Andy Robertson

  • Thứ bảy, 11/4/2026 18:47 (GMT+7)
Thông tin về thương vụ gia nhập Tottenham mùa giải 2026/2027 của Andy Robertson đang gây chú ý. Nó nằm ở điều kiện cần cho thương vụ này có thể xúc tiến.

Tottenham Hotspur đạt thỏa thuận miệng với Andy Robertson về một thương vụ chuyển nhượng dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.

Theo các nguồn tin, mọi điều khoản cá nhân giữa hai bên đã được thống nhất. Tuy nhiên, hợp đồng chưa được ký kết chính thức. Nguyên nhân đến từ tình hình hiện tại của Tottenham, khi đội bóng vẫn đang phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng tại Premier League.

Việc ở lại giải đấu cao nhất nước Anh là điều kiện tiên quyết để thương vụ được xúc tiến. Nếu Tottenham không thể trụ hạng, kế hoạch chiêu mộ Robertson nhiều khả năng sẽ bị đình lại.

Thương vụ sẽ chỉ thành hiện thực nếu Tottenham giành quyền trụ hạng tại Premier League mùa giải năm sau.

Về phía Robertson, hậu vệ người Scotland sẵn sàng gia nhập đội bóng thành London. Anh đánh giá tích cực dự án mà Tottenham đang xây dựng. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả mùa giải.

Trong trường hợp Tottenham hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thương vụ được kỳ vọng sẽ sớm được hoàn tất ngay khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch củng cố đội hình của đội bóng.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.

Real Madrid đưa Didier Deschamps vào tầm ngắm cho mùa tới

Đội chủ sân Bernabeu được cho là đã đưa Didier Deschamps vào danh sách rút gọn cho vị trí HLV trưởng mùa giải 2026/27.

13 giờ trước

Robertson Premier League Liverpool Tottenham

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý