Katy Perry và cựu thủ tướng Canada hôn công khai

Ngay sau màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, Katy Perry gây sốt khi công khai trao nụ hôn ngọt ngào với cựu Thủ tướng Justin Trudeau trước hàng vạn khán giả.

Katy Perry và Justin Trudeau cùng nắm tay theo dõi trận đấu của tuyển Mỹ trên khán đài.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Los Angeles không chỉ gây chú ý bởi những màn trình diễn âm nhạc hoành tráng mà còn bởi khoảnh khắc tình cảm của nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Tâm điểm của buổi lễ tại sân SoFi là phần biểu diễn của Katy Perry. Ngôi sao nhạc pop xuất hiện nổi bật trong bộ trang phục ánh bạc và thể hiện ca khúc "Wonder" trước hàng vạn khán giả. Đồng hành cùng cô là thần đồng âm nhạc người Na Uy Tius Luka, 10 tuổi, người góp giọng trong phiên bản gốc của bài hát.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ diễn ra ngay sau khi màn trình diễn kết thúc. Trong đoạn video lan truyền chóng mặt trên các nền tảng trực tuyến, Katy Perry chạy khỏi sân khấu và tiến thẳng tới khu vực khán đài nơi ông Justin Trudeau đang chờ đợi.

Katy Perry và ông Justin Trudeau trao nhau nụ hôn.

Cựu thủ tướng Canada dang rộng vòng tay đón bạn gái, trước khi cả hai trao nhau nụ hôn đầy tình cảm. Đây được cho là lần đầu tiên cặp đôi công khai thể hiện tình cảm trước công chúng kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò.

Không dừng lại ở đó, Katy Perry và ông Justin Trudeau tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi cùng nắm tay theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay ở bảng D World Cup 2026.

Lễ khai mạc World Cup 2026 quy tụ hàng loạt ngôi sao giải trí nổi tiếng thế giới. Dù vậy, giữa dàn sao đình đám, khoảnh khắc ngọt ngào của Katy Perry và ông Justin Trudeau mới là hình ảnh chiếm trọn sự chú ý từ người hâm mộ toàn cầu.

IShowSpeed bùng nổ trên khán đài World Cup 2026 Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.