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Thể thao

Lisa, Paris Hilton, Bill Gates và dàn sao ở trận ra quân tuyển Mỹ

  • Thứ bảy, 13/6/2026 10:09 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trận ra quân của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 sáng 13/6 gây chú ý bởi sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao giải trí, doanh nhân và nhân vật nổi tiếng.

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Katy Perry và màn trình diễn ấn tượng trong lễ khai mạc tại SoFi Stadium. Ảnh: Reuters.
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Lisa cũng cháy hết mình trong lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.
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Tỷ phú Bill Gates và chính trị gia Robert F. Kennedy Jr trên khán đài. Ảnh: Twitter.
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Nam tài tử Owen Wilson cũng đến dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Paris Hilton cũng gây chú ý với sự xuất hiện của mình, cô từng có thời gian được đồn đoán là tình nhân của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Paris Hilton.
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Paris Hilton tỏ ra tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ của tuyển Mỹ. Ảnh: Paris Hilton.
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Nam tài tử Tom Cruise và cựu danh thủ David Beckham cũng đến dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Nam tài tử Robert Redford trên khán đài. Ảnh: Twitter.
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Thủ tướng Canada cùng tình nhân Katy Perry trên khán đài. Ảnh: Twitter.
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Màn trình diễn của Rema, Lisa và Anitta ngày khai mạc. Ảnh: Reuters.
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Thái Viên

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  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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