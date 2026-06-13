Lisa, Paris Hilton, Bill Gates và dàn sao ở trận ra quân tuyển Mỹ

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Katy Perry và màn trình diễn ấn tượng trong lễ khai mạc tại SoFi Stadium. Ảnh: Reuters.
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Lisa cũng cháy hết mình trong lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.
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Tỷ phú Bill Gates và chính trị gia Robert F. Kennedy Jr trên khán đài. Ảnh: Twitter.
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Nam tài tử Owen Wilson cũng đến dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Paris Hilton cũng gây chú ý với sự xuất hiện của mình, cô từng có thời gian được đồn đoán là tình nhân của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Paris Hilton.
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Paris Hilton tỏ ra tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ của tuyển Mỹ. Ảnh: Paris Hilton.
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Nam tài tử Tom Cruise và cựu danh thủ David Beckham cũng đến dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Nam tài tử Robert Redford trên khán đài. Ảnh: Twitter.
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Thủ tướng Canada cùng tình nhân Katy Perry trên khán đài. Ảnh: Twitter.
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Màn trình diễn của Rema, Lisa và Anitta ngày khai mạc. Ảnh: Reuters.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.