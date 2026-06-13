Người Mỹ xem World Cup ở Hà Nội

Trước đó, chia sẻ với truyền thông trong giờ nghỉ, Đại biện lâm thời Mỹ John McIntyre cho biết:" Chúng tôi rất vui mừng khi được đón tiếp các vị khách đến thăm. Kỳ World Cup lần này là giải đấu thúc đẩy sự đoàn kết. Như Tổng thống Trump đã nói, đây là cơ hội có một lần trong đời để giới thiệu về vẻ đẹp và sự vĩ đại của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc mang đến trải nghiệm tuyệt vời và an toàn cho người hâm mộ khắp toàn cầu. Các bạn cũng đang chứng kiến điều này diễn ra ở trận đấu mở màn của tuyển Mỹ, Mexico, Canada. Điều chúng tôi ưu tiên là làm thế nào để những người hâm mộ bóng đá có được thời gian vui vẻ."