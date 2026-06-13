Người Mỹ xem World Cup ở Hà Nội

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Trận mở màn của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 gặp Paraguay được tổ chức bởi Đại sứ quán Mỹ tại 21 Hai Bà Trưng (Hà Nội) vào ngày 13/6, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi.
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Đội tuyển Mỹ tạo màn ra quân bùng nổ khi liên tiếp xuyên thủng lưới Paraguay trong hiệp một. Sau bàn phản lưới nhà ở phút 7, Folarin Balogun lập cú đúp ở phút 31 và phút 45+5 giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 trước giờ nghỉ.
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Nhiều gia đình diện áo đấu đội tuyển Mỹ, cùng nhau hòa mình vào không khí bóng đá và hồi hộp theo dõi màn ra quân của đội tuyển xứ cờ hoa tại World Cup 2026. Không khí cổ vũ trở nên căng thẳng, xen lẫn kỳ vọng khi người hâm mộ hướng trọn sự chú ý vào trận ra quân.
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Khoảnh khắc các CĐV nín thở dõi theo từng đường bóng của đội tuyển Mỹ, hồi hộp chờ đợi những pha tấn công và vỡ òa theo từng diễn biến trên sân.
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Bà Alexandra Greig-Duarte (cán bộ ngoại công chúng, trái) chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi thấy năng lượng ở đây, mọi người cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển của mình. Thật tuyệt vời khi đội tuyển Mỹ đang thi đấu trên lãnh thổ nước nhà".
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Phút 90+8, đội tuyển Mỹ ấn định tỷ số 4-1, khép lại trận ra quân đầy hứng khởi trước Paraguay. Chiến thắng đậm giúp các cầu thủ chủ nhà và người hâm mộ mở đầu World Cup 2026 trọn vẹn cảm xúc.
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Trước đó, chia sẻ với truyền thông trong giờ nghỉ, Đại biện lâm thời Mỹ John McIntyre cho biết:" Chúng tôi rất vui mừng khi được đón tiếp các vị khách đến thăm. Kỳ World Cup lần này là giải đấu thúc đẩy sự đoàn kết. Như Tổng thống Trump đã nói, đây là cơ hội có một lần trong đời để giới thiệu về vẻ đẹp và sự vĩ đại của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc mang đến trải nghiệm tuyệt vời và an toàn cho người hâm mộ khắp toàn cầu. Các bạn cũng đang chứng kiến điều này diễn ra ở trận đấu mở màn của tuyển Mỹ, Mexico, Canada. Điều chúng tôi ưu tiên là làm thế nào để những người hâm mộ bóng đá có được thời gian vui vẻ."
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Chiến thắng đầu tay giúp người hâm mộ Mỹ có một ngày trọn vẹn cảm xúc, khi đội nhà khởi đầu hành trình World Cup 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.