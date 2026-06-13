Quyết định chưa từng có ở World Cup 2026

VAR tạo nên khoảnh khắc chưa từng thấy khi hủy thẻ vàng của cầu thủ Mỹ và phạt ngược Miguel Almiron vì hành vi ăn vạ.

Almiron bị phạt vì lỗi ăn vạ.

Tình huống diễn ra ở trận mở màn bảng D giữa Mỹ và Paraguay sáng 13/6. Trong pha tranh chấp bên ngoài vùng cấm, trọng tài nhận định hậu vệ Tim Ream phạm lỗi nguy hiểm với Almiron. Ngay lập tức, đội trưởng tuyển Mỹ nhận thẻ vàng, còn Paraguay được hưởng đá phạt ở vị trí thuận lợi.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc và đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Sau khi trực tiếp theo dõi các góc quay trên màn hình bên đường biên, vị vua áo đen đi đến quyết định hoàn toàn trái ngược với nhận định ban đầu.

Kết quả, thẻ vàng dành cho Ream bị hủy bỏ. Không những vậy, Almiron mới là người phải nhận thẻ vàng vì hành vi ăn vạ. Các pha quay chậm cho thấy hậu vệ tuyển Mỹ gần như không hề chạm vào cầu thủ Paraguay, trong khi Almiron ngã xuống khá kịch tính nhằm kiếm về một quả đá phạt.

Quyết định lập tức tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là lần hiếm hoi VAR can thiệp để thay đổi hoàn toàn bản chất của một tình huống đá phạt trực tiếp, thay vì chỉ xử lý các lỗi dẫn đến bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ.

Không ít ý kiến còn hài hước cho rằng đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ nổi tiếng với khả năng kiếm lỗi như Vinicius Junior. Nếu VAR tiếp tục được áp dụng quyết liệt theo cách này, các pha ngã vờ có thể sẽ phải trả giá bằng những tấm thẻ vàng thay vì mang lại lợi thế cho đội nhà.