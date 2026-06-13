Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Quyết định chưa từng có ở World Cup 2026

  • Thứ bảy, 13/6/2026 11:11 (GMT+7)
  • 56 phút trước

VAR tạo nên khoảnh khắc chưa từng thấy khi hủy thẻ vàng của cầu thủ Mỹ và phạt ngược Miguel Almiron vì hành vi ăn vạ.

Almiron bị phạt vì lỗi ăn vạ.

Tình huống diễn ra ở trận mở màn bảng D giữa Mỹ và Paraguay sáng 13/6. Trong pha tranh chấp bên ngoài vùng cấm, trọng tài nhận định hậu vệ Tim Ream phạm lỗi nguy hiểm với Almiron. Ngay lập tức, đội trưởng tuyển Mỹ nhận thẻ vàng, còn Paraguay được hưởng đá phạt ở vị trí thuận lợi.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc và đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Sau khi trực tiếp theo dõi các góc quay trên màn hình bên đường biên, vị vua áo đen đi đến quyết định hoàn toàn trái ngược với nhận định ban đầu.

Kết quả, thẻ vàng dành cho Ream bị hủy bỏ. Không những vậy, Almiron mới là người phải nhận thẻ vàng vì hành vi ăn vạ. Các pha quay chậm cho thấy hậu vệ tuyển Mỹ gần như không hề chạm vào cầu thủ Paraguay, trong khi Almiron ngã xuống khá kịch tính nhằm kiếm về một quả đá phạt.

Quyết định lập tức tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là lần hiếm hoi VAR can thiệp để thay đổi hoàn toàn bản chất của một tình huống đá phạt trực tiếp, thay vì chỉ xử lý các lỗi dẫn đến bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ.

Không ít ý kiến còn hài hước cho rằng đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ nổi tiếng với khả năng kiếm lỗi như Vinicius Junior. Nếu VAR tiếp tục được áp dụng quyết liệt theo cách này, các pha ngã vờ có thể sẽ phải trả giá bằng những tấm thẻ vàng thay vì mang lại lợi thế cho đội nhà.

Chủ tịch FIFA thổi bùng tranh cãi về tuyển Italy

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát biểu liên quan đến đội tuyển Italy trước thềm World Cup 2026.

5 giờ trước

Tuyển Mỹ hủy diệt Paraguay bằng thứ bóng đá rực lửa

Đè bẹp Paraguay 4-1 bằng thứ bóng đá tốc độ và giàu năng lượng, tuyển Mỹ mang đến một trong những màn trình diễn giải trí nhất từ đầu World Cup 2026.

5 giờ trước

Hình phạt lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup

Trận hòa 1-1 giữa Canada và Bosnia-Herzegovina sáng 13/6 tại bảng B chứng kiến luật giới hạn thời gian lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup.

6 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mỹ Mỹ

    Đọc tiếp

    Katy Perry va cuu thu tuong Canada hon cong khai hinh anh

    Katy Perry và cựu thủ tướng Canada hôn công khai

    26 phút trước 11:42 13/6/2026

    0

    Ngay sau màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, Katy Perry gây sốt khi công khai trao nụ hôn ngọt ngào với cựu Thủ tướng Justin Trudeau trước hàng vạn khán giả.

    CDV My vo oa sau thang loi bung no hinh anh

    CĐV Mỹ vỡ òa sau thắng lợi bùng nổ

    54 phút trước 11:14 13/6/2026

    0

    Chủ nhà Mỹ có trận ra quân hoành tráng khi thắng Paraguay với tỷ số 4-1 ở lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 sáng 13/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý