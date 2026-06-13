Hình phạt lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup

Trận hòa 1-1 giữa Canada và Bosnia-Herzegovina sáng 13/6 tại bảng B chứng kiến luật giới hạn thời gian lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup.

Sead Kolasinac bị tước quyền ném biên theo luật mới tại World Cup 2026

World Cup 2026 vừa chứng kiến một cột mốc mang tính bước ngoặt trong nỗ lực loại bỏ hành vi câu giờ. Trong hiệp hai trận đấu giữa chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina, trọng tài Facundo Tello đưa ra quyết định gây bất ngờ khi hủy quyền ném biên của Sead Kolasinac, trao lại bóng cho đội bạn sau khi cựu hậu vệ Arsenal chần chừ quá thời gian quy định.

Theo luật mới vừa được áp dụng tại kỳ World Cup này, các cầu thủ chỉ có tối đa 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng từ khung thành. Nếu quá thời gian trên, quyền kiểm soát bóng sẽ lập tức thuộc về đối phương.

Bên cạnh "Luật 5 giây", FIFA còn triển khai quy định khắt khe đối với việc thay người. Cụ thể, cầu thủ rời sân phải hoàn tất quy trình trong vòng 10 giây. Nếu vi phạm, người vào thay thế sẽ bị buộc phải chờ thêm một phút bên ngoài đường biên rồi mới được phép nhập cuộc. Luật mới cũng bổ sung quy định cho phép cầu thủ vào khu vực kỹ thuật nhận chỉ đạo trong lúc thủ môn đang được điều trị y tế trên sân.

Giới mộ điệu và người hâm mộ phần lớn ủng hộ quyết định của tổ trọng tài ở trận đấu này dù một số cầu thủ vẫn chưa kịp thích nghi. Sự cố của Kolasinac sẽ là lời cảnh báo cho cả 48 đội bóng tham dự giải đấu năm nay.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.