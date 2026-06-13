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Thể thao World Cup 2026

Hy sinh lớn lao của người hùng Hàn Quốc

  • Thứ bảy, 13/6/2026 05:41 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Chấp nhận bỏ lỡ khoảnh khắc con gái chào đời để tập trung cho World Cup, thủ môn Kim Seung-gyu tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Czech.

Thủ môn Kim Seung-gyu tỏa sáng trong trận đấu với CH Czech

Trong trận ra quân gặp CH Czech hôm 12/6, bên cạnh những bàn thắng của đồng đội, thủ môn Seung-gyu cũng góp công không nhỏ giúp Hàn Quốc giành chiến thắng kịch tính 2-1. Đáng chú ý, người gác đền 35 tuổi chấp nhận gác lại niềm vui cá nhân khi không có mặt bên vợ trong giờ phút sinh nở để lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc gia tại kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp.

Vợ của Seung-gyu là Kim Jin-kyung sinh con gái đầu lòng chỉ vài ngày trước khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ khởi tranh. Do yêu cầu tập trung nghiêm ngặt cùng đội tuyển, anh chỉ có thể gặp mặt con lần đầu tiên thông qua cuộc gọi video từ trại huấn luyện.

Sự hy sinh đời tư được đền đáp bằng màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ. Bất chấp áp lực dồn dập từ phía CH Czech, đặc biệt là trong những phút cuối trận, ngôi sao sinh năm 1990 có hàng loạt pha cứu thua xuất thần để bảo toàn tỉ số.

Chia sẻ về quyết định của mình, Seung-gyu cho biết anh cảm thấy có lỗi với gia đình, do đó mục tiêu đạt kết quả tốt tại World Cup chính là món quà ý nghĩa nhất mà anh muốn dành tặng vợ con khi trở về. Ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc cũng đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của Seung-gyu.

Sau trận đấu với CH Czech, Hàn Quốc sẽ lần lượt chạm trán Mexico (19/6) và Nam Phi (25/6) tại bảng A. Đại diện châu Á đang nắm nhiều lợi thế để giành quyền đi tiếp.

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Huy Trưởng

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