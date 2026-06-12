Bản sắc giúp Hàn Quốc có một trận thắng hay

Trước CH Czech giàu thể lực và bóng bổng, Hàn Quốc chứng minh rằng kỹ thuật, sự cơ động và niềm tin vào triết lý của mình vẫn đủ sức tạo nên khác biệt ở World Cup 2026.

World Cup luôn là nơi những trường phái bóng đá va chạm trực diện. Trên sân Akron tại Guadalajara sáng 12/6, cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Czech không chỉ là trận ra quân của hai đội ở bảng A. Đó còn là màn đối chiếu thú vị giữa hai cách tiếp cận gần như đối lập của bóng đá hiện đại.

CH Czech dẫn trước nhờ lối chơi chặt chẽ và tận dụng lợi thế về bóng bổng.

Một bên là Hàn Quốc với những đường chuyền ngắn, khả năng kiểm soát bóng và sự cơ động của các cầu thủ kỹ thuật. Bên kia là CH Czech với nền tảng thể lực, chiều cao vượt trội cùng niềm tin vào các tình huống cố định.

Chiến thắng 2-1 cuối cùng thuộc về đại diện châu Á. Quan trọng hơn, họ thắng bằng chính bản sắc của mình.

Khác biệt mang đến cú sốc cho CH Czech

Ngay từ hiệp một, Hàn Quốc cho thấy sự chủ động. Những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ CH Czech liên tục bị khai thác. Lee Kang-in và Son Heung-min nhiều lần tìm được cơ hội trong khu vực nguy hiểm, dù các pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Ngược lại, CH Czech gặp khó khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Đội bóng châu Âu thiếu những mắt xích đủ khả năng kết nối lối chơi và phần lớn cơ hội của họ đến từ các pha bóng bổng hoặc tình huống cố định.

Tuy nhiên, bóng đá đôi khi lại trêu ngươi đội chơi hay hơn. Đầu hiệp hai, từ một quả ném biên mạnh vào vùng cấm, Ladislav Krejci bật cao đánh đầu mở tỷ số cho CH Czech. Đó là bàn thắng mang đậm dấu ấn của một đội bóng Đông Âu: đơn giản, trực diện và tận dụng tối đa ưu thế thể hình.

Nhưng Hàn Quốc đáp trả đanh thép bằng lối chơi kỹ thuật sở trường.

Nhưng bàn thua không làm Hàn Quốc đánh mất phương hướng. Điểm đáng khen nhất của đội bóng xứ kim chi nằm ở phản ứng sau thời khắc khó khăn. Họ không từ bỏ triết lý đã theo đuổi từ đầu trận. Không có những quả tạt vô vọng hay những pha tranh chấp tay đôi vượt quá khả năng của mình.

Hàn Quốc vẫn kiên trì với những đường chuyền ngắn, những pha phối hợp tốc độ và sự dịch chuyển liên tục giữa các tuyến. Và rồi, phần thưởng đến như một điều tất yếu.

Bàn gỡ hòa của Hwang In-beom xuất phát từ pha phối hợp giàu chất lượng kỹ thuật. Lee Kang-in thực hiện đường chuyền đúng thời điểm để tiền vệ đang khoác áo Feyenoord xử lý tinh tế trước khi đánh bại thủ môn Matej Kovar.

Ít phút sau, Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng. Paik Seung Ho chọc khe thông minh, Hwang In-beom thoát xuống rồi căng ngang để Oh Hyeon-gyu dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Theo thống kê của Opta, bàn thắng của Hwang In-beom được thực hiện sau hơn 20 đường chuyền liên tiếp. Trong khi đó, bàn mở tỷ số của CH Czech gần như không cần đến một pha phối hợp bằng chân đúng nghĩa.

Chiến thắng là xứng đáng cho đại diện châu Á.

Bản sắc là thứ giúp các đội bóng sinh tồn ở World Cup

CH Czech sở hữu đội hình có chiều cao trung bình lên tới 1,87 m, nhờ đó tạo ra lợi thế đáng kể trong các pha tranh chấp tay đôi và bóng bổng. Đại diện châu Âu liên tục gây sức ép từ những tình huống cố định, khiến hàng thủ Hàn Quốc nhiều lần gặp khó khăn.

Ngay cả khi bị dẫn ngược, CH Czech vẫn tạo ra cơ hội đáng chú ý từ một quả ném biên mạnh. Bóng tìm đến vị trí của Adam Hlozek trước khi tiền đạo này tung cú sút buộc thủ môn Kim Seung-gyu phải trổ tài cứu thua.

Nhưng ở sân chơi World Cup, sức mạnh thể chất thôi là chưa đủ. Điều tạo nên khác biệt còn nằm ở khả năng duy trì niềm tin vào lối chơi của chính mình.

Hàn Quốc đã làm được điều đó. Họ không thắng nhờ may mắn hay một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Họ thắng vì trung thành với những gì mình chuẩn bị và làm tốt nhất.

Ba điểm trước CH Czech không chỉ giúp đại diện châu Á khởi đầu thuận lợi. Nó còn gửi đi thông điệp rằng khoảng cách giữa bóng đá châu Á và châu Âu đang ngày càng thu hẹp.

Và hơn hết, với Hàn Quốc, màn lội ngược dòng tại Guadalajara là minh chứng rằng bản sắc vẫn luôn là thứ đáng giá nhất ở một kỳ World Cup.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.