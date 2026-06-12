World Cup 2026 khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi. Người mở tỷ số cho đội chủ nhà là Julian Quinones đang khoác áo Al Qadsiah tại giải Saudi Arabia.

Quinones đang chơi tại Saudi Pro League.

Bàn thắng của Quinones không chỉ giúp Mexico phá dớp ở trận khai mạc World Cup mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá châu Á, khi một cầu thủ đang thi đấu tại lục địa này trở thành người đầu tiên ghi bàn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau gần ba thập kỷ.

Bàn thắng lịch sử của cầu thủ đang chơi bóng tại châu Á

Người đầu tiên là Cesar Sampaio thực hiện ở cuối thiên niên kỷ trước. Tại World Cup 1998, Sampaio khi ấy đang chơi cho Yokohama Flugels tại J.League ghi bàn mở tỷ số trong trận Brazil gặp Scotland.

Từ World Cup 2002 cho đến 2014, không có cầu thủ nào đang chơi ở châu Á được đá trận khai mạc World Cup. Tại World Cup 2018, Saudi Arabia đá trận khai mạc. Kỳ World Cup 2022, Qatar là chủ nhà nhưng không cầu thủ nào đang chơi tại châu Á ghi bàn.

Nhưng sau 4 năm, bóng đá châu Á có sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt kể từ khi Cristiano Ronaldo đến Saudi Arabia thi đấu. Tại World Cup 2026, vinh dự ghi bàn mở màn thuộc về Julian Quinones, người đang khoác áo Al Qadsiah ở Saudi Pro League.

Bàn thắng của Quinones không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn đối với Mexico. Nó còn khiến bóng đá châu Á có thêm lý do để tự hào.

Trong toàn bộ đội hình 52 cầu thủ của Mexico và Nam Phi, Quinones là cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại một giải vô địch quốc gia thuộc châu Á. Xác suất để điều đó xảy ra vốn không cao. Vậy mà anh lại làm được điều mà các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, Bắc Mỹ hoặc châu Phi không làm được.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ hiện tại của Quinones, việc anh ghi bàn không phải là điều quá bất ngờ. Trước trận đấu, các nhà cái đánh giá tiền đạo 28 tuổi là ứng viên sáng giá thứ ba cho danh hiệu cầu thủ ghi bàn đầu tiên của Mexico, chỉ xếp sau Raul Jimenez và Santiago Gimenez. Điều đó cho thấy giới chuyên môn đã nhìn nhận rất cao khả năng săn bàn của chân sút đang thi đấu tại Saudi Arabia.

HLV Javier Aguirre cũng thể hiện niềm tin tuyệt đối khi xếp Quinones đá cặp cùng Raul Jimenez trên hàng công. Và niềm tin ấy nhanh chóng được đền đáp bằng bàn thắng mở màn World Cup.

Các cầu thủ Mexico đã thắng trận khai mạc.

Saudi Pro League và lời quảng bá hoàn hảo cho World Cup 2034

Bàn thắng của Quinones còn mang ý nghĩa lớn hơn nếu nhìn từ góc độ phát triển của bóng đá Saudi Arabia. Trong nhiều năm, các giải vô địch quốc gia châu Á thường bị xem là môi trường ít tính cạnh tranh hơn châu Âu. Nhưng Saudi Pro League đang dần thay đổi nhận thức ấy.

Kể từ khi làn sóng đầu tư mạnh mẽ xuất hiện, giải đấu này đã thu hút hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ivan Toney, Ivan Toney hay Riyad Mahrez. Sự hiện diện của họ kéo theo sự gia tăng đáng kể về chất lượng chuyên môn.

Quinones là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Al Qadsiah bỏ ra tới 16 triệu USD để chiêu mộ anh, mức phí được xem là một trong những thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Mexico. Không ít người từng nghi ngờ liệu chân sút sinh ra tại Colombia có thể thành công trong môi trường đầy xa lạ ở Saudi Arabia hay không. Thực tế đã trả lời tất cả.

Tại Al Qadsiah, Quinones phải cạnh tranh trực tiếp với những chân sút chất lượng như Mateo Retegui của tuyển Italy hay tiền đạo bản địa Abdullah Al-Salem. Trên phạm vi toàn giải đấu, anh còn phải ganh đua với những siêu sao đẳng cấp thế giới như Ronaldo, Benzema hay Ivan Toney để khẳng định giá trị bản thân.

Chính áp lực đó giúp tiền đạo Mexico hoàn thiện hơn. Anh không chỉ duy trì phong độ ghi bàn ổn định mà còn vươn lên trở thành một trong những tiền đạo hiệu quả nhất giải đấu.

Bàn thắng tại World Cup 2026 cho thấy môi trường Saudi Pro League không hề làm giảm chất lượng của cầu thủ như nhiều định kiến trước đây. Trái lại, nó giúp Quinones duy trì cảm giác ghi bàn sắc bén và khả năng tận dụng cơ hội trong những trận đấu lớn.

Trong lúc Saudi Arabia chuẩn bị đăng cai World Cup 2034, hình ảnh một cầu thủ đang chơi bóng tại Saudi Pro League ghi bàn mở màn World Cup 2026 mang ý nghĩa quảng bá vô cùng mạnh mẽ.

Đó là lời khẳng định rằng bóng đá Saudi Arabia không còn chỉ là điểm đến của những ngôi sao cuối sự nghiệp. Giải đấu này đang trở thành một môi trường đủ sức phát triển các cầu thủ đẳng cấp quốc tế và tạo ra những nhân vật chính trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.