World Cup 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác trọng tài.

Thiết bị gây chú ý của trọng tài World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ở trận khai mạc World Cup 2026, nhiều khán giả tò mò trước thiết bị đặc biệt xuất hiện trên đầu trọng tài chính Wilton Sampaio. Không đơn thuần là một bộ tai nghe liên lạc, hệ thống này được FIFA trang bị nhằm nâng cao khả năng điều hành trận đấu cũng như cải thiện trải nghiệm theo dõi của người hâm mộ.

Cụ thể, thiết bị mà các trọng tài tại World Cup 2026 sử dụng bao gồm ba thành phần chính. Đầu tiên là micro giúp trọng tài chính liên lạc trực tiếp với các trợ lý biên, trọng tài thứ tư và tổ VAR. Micro này cũng được sử dụng để truyền tải các thông báo chính thức tới khán giả trên sân sau khi VAR đưa ra kết luận ở những tình huống quan trọng.

FIFA trang bị nhiều công nghệ cho trọng tài tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, trọng tài còn đeo tai nghe để nhận thông tin từ các cộng sự trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý nhất tại World Cup 2026 là sự xuất hiện của "Ref Cam" – chiếc camera nhỏ được gắn bên cạnh đầu trọng tài.

Công nghệ này cho phép các đài truyền hình ghi lại hình ảnh từ chính góc nhìn của trọng tài trên sân. Nhờ đó, người hâm mộ có thể quan sát rõ hơn những tình huống gây tranh cãi, đồng thời hiểu được tốc độ thi đấu và áp lực mà các trọng tài phải đối mặt khi đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

Trước đây, phiên bản tương tự từng được thử nghiệm tại Premier League, nhưng camera thường được gắn ở ngực thay vì trên đầu. Để nâng cao chất lượng hình ảnh, FIFA đã hợp tác với hãng Lenovo nhằm phát triển phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp giảm rung lắc khi trọng tài chạy hoặc tăng tốc.

Theo FIFA, công nghệ mới sẽ mang lại những góc quay chân thực hơn, qua đó giúp khán giả tiếp cận trận đấu từ một góc nhìn hoàn toàn khác và hiểu rõ hơn về công việc của những "vua áo đen" trên sân cỏ.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.