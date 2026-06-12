Một kỷ lục đổi chủ ba lần trong 72 giờ ở World Cup 2026

Ba huấn luyện viên của Nam Phi, CH Czech và Curacao liên tiếp phá kỷ lục HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ngay trong những ngày đầu giải đấu 2026.

3 HLV lớn tuổi nhất tại World Cup 2026.

World Cup 2026 chưa kịp nóng lên với những cuộc đua trên sân cỏ đã chứng kiến một cột mốc đặc biệt ngoài đường biên. Chỉ trong vòng 72 giờ đầu tiên của giải đấu, kỷ lục huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng chỉ đạo một trận đấu tại World Cup đổi chủ tới ba lần.

Trước khi giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico khởi tranh, người nắm giữ kỷ lục là Otto Rehhagel. Nhà cầm quân người Đức dẫn dắt tuyển Hy Lạp ở World Cup 2010 khi đã 71 tuổi 10 tháng 13 ngày. Trận đấu cuối cùng của ông tại giải năm đó là thất bại 0-2 trước Argentina.

Kỷ lục tồn tại suốt 16 năm nhưng bị phá vỡ ngay trong ngày khai mạc World Cup 2026. Khi Nam Phi chạm trán Mexico, HLV Hugo Broos bước vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân lớn tuổi nhất từng xuất hiện ở World Cup. Chiến lược gia người Bỉ lúc này đã 74 tuổi 2 tháng 1 ngày.

Tuy nhiên, vị trí số một của Broos chỉ được duy trì trong vài giờ. Ở trận đấu tiếp theo giữa Hàn Quốc và CH Czech, HLV Miroslav Koubek tiếp tục đẩy cột mốc lên cao hơn. Nhà cầm quân của đại diện châu Âu bước vào trận đấu khi đã 74 tuổi 9 tháng 10 ngày.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Curacao trở thành đội tuyển góp phần hoàn tất màn đổi chủ hiếm có trong lịch sử World Cup. Khi đại diện vùng Caribe ra sân, HLV Dick Advocaat chính thức trở thành người nắm giữ kỷ lục mới.

Chiến lược gia người Hà Lan hiện 78 tuổi 8 tháng 15 ngày. Con số này vượt xa những người tiền nhiệm và tạo ra khoảng cách gần bốn năm so với Koubek. Với tuổi tác và bề dày kinh nghiệm của Advocaat, đây được xem là một trong những kỷ lục khó bị phá vỡ nhất tại các kỳ World Cup sắp tới.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.