Cầu thủ Nam Phi ngơ ngác vì không hiểu trọng tài nói gì

Nam Phi thua tan nát 0-2 trước Mexico ở trận ra quân World Cup 2026 với 2 thẻ đỏ, nhưng điều khiến dư luận dậy sóng lại là màn công bố VAR khó hiểu của trọng tài Wilton Sampaio.

Zwane không hiểu trọng tài nói gì.

Trước đó, tiền vệ Sphephelo Sithole bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp hai, khiến Nam Phi rơi vào thế thiếu người. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn ở phút 84 khi đội bóng châu Phi nhận thêm một thẻ đỏ nữa.

Trong một tình huống không bóng, đội trưởng Themba Zwane mất bình tĩnh và có hành vi đánh nguội cầu thủ Mexico. Sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài Wilton Sampaio tiến đến màn hình bên đường biên để xem lại pha bóng. Chỉ mất ít phút cân nhắc, vị vua áo đen người Brazil xác định đây là hành vi bạo lực và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Zwane.

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý nhất lại đến sau đó. Theo quy định mới của FIFA, trọng tài phải thông báo quyết định VAR qua hệ thống âm thanh của sân vận động để khán giả và các cầu thủ cùng nắm rõ.

Dù vậy, cách phát âm tiếng Anh của Sampaio khiến nhiều người không thể hiểu ông đang nói gì. Các máy quay ghi lại cảnh hậu vệ Khuliso Mudau đứng cạnh trọng tài với vẻ mặt đầy bối rối khi lắng nghe lời giải thích. Trong khi đó, Zwane cũng tỏ ra ngơ ngác và dường như không nhận ra mình vừa bị truất quyền thi đấu.

Chỉ đến khi nhìn thấy tấm thẻ đỏ được giơ lên, tiền vệ kỳ cựu của Nam Phi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận hài hước về màn thông báo "khó giải mã" của vị trọng tài Brazil.

Với việc chỉ còn 9 người trên sân trong những phút cuối, Nam Phi hoàn toàn bất lực trước sức ép từ Mexico và khởi đầu chiến dịch World Cup theo cách không thể tệ hơn.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.