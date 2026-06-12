Cầu thủ không được dự World Cup ghi bàn giúp tuyển Anh thắng 6-0

Rạng sáng 12/6, tuyển Anh tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị hoàn hảo trước World Cup 2026 khi dễ dàng đè bẹp CLB Miami FC tỷ số 6-0 ở trận giao hữu kín diễn ra tại bang Florida (Mỹ).

Ngumoha chỉ được đưa sang Mỹ để hỗ trợ tập luyện.

Chiến thắng đến một ngày sau khi "Tam sư" đánh bại Costa Rica 3-0 trong trận đấu có khán giả tại Orlando. Đáng chú ý, 5 trong số 6 bàn thắng của tuyển Anh được ghi trong hiệp hai, cho thấy chiều sâu lực lượng cùng nền tảng thể lực sung mãn của đoàn quân HLV Thomas Tuchel.

Ngôi sao sáng nhất trận là Ivan Toney. Tiền đạo bất ngờ được triệu tập lên tuyển này tận dụng cơ hội để ghi dấu ấn mạnh mẽ với cú hat-trick. Cựu sao Brentford thậm chí còn tạo siêu phẩm sút xa đẹp mắt, qua đó gửi lời khẳng định đanh thép tới HLV Tuchel trước ngày World Cup khởi tranh.

Ba bàn thắng còn lại được ghi bởi Jordan Henderson, tài năng trẻ Ethan Nwaneri và Rio Ngumoha. Theo các nguồn tin từ Anh, Ngumoha cũng đóng góp một tuyệt phẩm từ ngoài vùng cấm khiến giới chuyên môn trầm trồ.

Dù lập công, Ngumoha không có cơ hội tham dự World Cup. Cầu thủ trẻ này chỉ được HLV Tuchel đưa sang Mỹ để hỗ trợ tập luyện và tích lũy kinh nghiệm. Do không có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ ban đầu, anh không đủ điều kiện được bổ sung vào đội hình chính thức ngay cả khi tuyển Anh xuất hiện ca chấn thương.

Trước đó, tuyển Anh lần lượt đánh bại New Zealand và Costa Rica mà không để thủng lưới bàn nào. Hàng thủ tiếp tục duy trì sự chắc chắn trước Miami FC, dù những thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi World Cup khởi tranh.

"Tam sư" sẽ mở màn chiến dịch chinh phục chức vô địch bằng cuộc đối đầu Croatia vào ngày 18/6, trước khi lần lượt gặp Ghana và Panama ở bảng L.