Thời tiết đe dọa tuyển Argentina và Anh

Cảnh báo lốc xoáy tại Kansas xuất hiện chỉ ít ngày trước World Cup 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đóng quân của tuyển Argentina và tuyển Anh.

Tuyển Argentina liên tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết.

Kansas bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trước thềm World Cup 2026 khi Dịch vụ Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) phát đi cảnh báo về nguy cơ xuất hiện lốc xoáy tại khu vực này. Đây cũng là nơi đóng quân của hai ứng viên đáng chú ý là Argentina và Anh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Theo thông báo từ NWS, hiện tượng mang tên Tornado 303 có thể hình thành tại Kansas cùng nhiều khu vực lân cận như Independence, Liberty và Overland Park. Cảnh báo có hiệu lực đến 21h theo giờ địa phương, trùng với thời điểm tuyển Argentina thực hiện buổi tập chuẩn bị cho World Cup.

Các chuyên gia khí tượng dự báo những cơn giông mạnh sẽ xuất hiện trong buổi chiều, kéo theo nguy cơ mưa đá cỡ lớn, gió giật trên 90 km/h và khả năng hình thành lốc xoáy.

Dù xác suất xảy ra lốc chỉ dao động từ 2% đến 9%, nguy cơ mưa lớn và ngập úng cục bộ được đánh giá ở mức cao. Tình hình thời tiết khiến kế hoạch tập luyện của đội tuyển Argentina đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Buổi tập của thầy trò HLV Lionel Scaloni có thể phải hoãn, hủy hoặc chuyển vào sân trong nhà theo quy định an toàn của Mỹ đối với các hoạt động thể thao trong điều kiện giông bão.

Công tác chuẩn bị cho World Cup ở Kansas gần như hoàn tất.

Không chỉ Argentina, tuyển Anh cũng theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. "Tam sư" sẽ chuyển đến Kansas vào ngày 13/6 và sử dụng nơi đây làm đại bản doanh xuyên suốt hành trình tại World Cup 2026. Trước đó, khu vực này cũng gây lo ngại khi xảy ra một vụ xả súng cách nơi đóng quân của tuyển Anh chỉ khoảng 6 km.

Đây không phải lần đầu các đội tuyển phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan tại Mỹ. Chỉ một ngày trước, trận giao hữu cuối cùng của Argentina tại Alabama suýt bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ.

World Cup 2026 diễn ra trên diện tích địa lý rộng chưa từng có, và thời tiết được dự báo sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các đội tuyển trong hành trình chinh phục cúp vàng.

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