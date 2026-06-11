900 kg thịt bò giúp Argentina bảo vệ cúp vàng World Cup?

Đội tuyển Argentina đang cân nhắc khả năng tiếp tục mang theo thịt bò truyền thống sang Mỹ trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.

Argentina là ứng viên vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Đây được xem là một phần quan trọng trong văn hóa sinh hoạt của đội tuyển, đồng thời từng xuất hiện trong chiến dịch đăng quang lịch sử tại Qatar cách đây bốn năm.

Tại World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã phối hợp với các đơn vị liên quan để vận chuyển khoảng 900 kg thịt bò sang Qatar. Mục tiêu không chỉ nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng quen thuộc cho các cầu thủ mà còn giúp họ duy trì cảm giác như đang ở quê nhà trong suốt thời gian thi đấu.

Văn hóa "asado" – hình thức tiệc nướng ngoài trời nổi tiếng của Nam Mỹ – được xem là một phần không thể thiếu trong đời sống của các tuyển thủ Argentina. Khi lựa chọn địa điểm đóng quân tại Qatar, ban huấn luyện thậm chí ưu tiên những cơ sở có không gian phù hợp để tổ chức các buổi "asado", bất chấp việc đó chỉ là khu ký túc xá dành cho sinh viên.

Argentina đề cao tinh thần tập thể. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin từ AFA từng cho biết các cầu thủ luôn mong muốn được thưởng thức hương vị quê hương trong thời gian tham dự World Cup. Theo nguồn tin này, những buổi tiệc nướng không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn góp phần gắn kết tập thể, tạo bầu không khí thoải mái giữa các thành viên.

Về mặt dinh dưỡng, thịt bò cung cấp lượng lớn protein, sắt và kẽm, giúp cầu thủ tăng cường cơ bắp, cải thiện khả năng vận chuyển oxy và đẩy nhanh quá trình phục hồi sau các buổi tập luyện cường độ cao.

HLV Lionel Scaloni từng nhấn mạnh rằng "asado" không đơn thuần là một bữa ăn. Theo chiến lược gia này, đó là dịp để các cầu thủ trò chuyện, thư giãn, chia sẻ cảm xúc và củng cố tinh thần đồng đội. Chính sự kết nối ấy được xem là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của Argentina tại World Cup 2022.

Trước thềm World Cup 2026, Argentina vừa hoàn tất trận giao hữu cuối cùng bằng chiến thắng 3-0 trước Iceland. Với tinh thần hưng phấn cùng những truyền thống đã trở thành bản sắc riêng, đội bóng của HLV Scaloni đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới.

Bước chạy đà hoàn hảo cho Messi Lionel Messi ghi bàn trên chấm luân lưu, góp công vào chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland ngày 10/6, tạo cú hích tinh thần trước thềm World Cup 2026.