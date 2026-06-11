Lễ khai mạc World Cup 2026 có gì đặc biệt?

World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến ba lễ khai mạc hoành tráng tại ba quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada và Mexico.

Mexico là quốc gia đầu tiên tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026.

Tại Mexico, sân vận động Azteca ở Mexico City sẽ tổ chức lễ khai mạc vào rạng sáng 12/6. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi. Theo ESPN, lễ khai mạc tại sân Azteca dự kiến kéo dài khoảng 16 phút 30 giây.

FIFA chuẩn bị một danh sách nghệ sĩ hùng hậu để tạo nên bầu không khí lễ hội trước giờ bóng lăn. Tại Mexico City, khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn của những tên tuổi đình đám như Shakira, J Balvin, Burna Boy, Tyla, Belinda, Mana và Salma Hayek.

Đáng chú ý, Shakira và Burna Boy sẽ cùng biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên "Dai Dai".

Mexico gặp Nam Phi là trận mở màn World Cup 2026.

Trong khi đó, lễ khai mạc tại Toronto (Canada) diễn ra vào rạng sáng 13/6, trước trận đấu giữa đội chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina. Buổi lễ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Canada như Michael Buble, Alanis Morissette, Alessia Cara và Jessie Reyez.

Khép lại ngày hội là lễ khai mạc tại sân SoFi ở Los Angeles, nơi đội tuyển Mỹ ra quân gặp Paraguay vào sáng 13/6. Đây cũng là lần thứ hai nước Mỹ đăng cai một kỳ World Cup sau giải đấu năm 1994.

Theo USA Today, Mỹ sẽ mang đến hình ảnh chiếc cúp phát sáng hiện đại, tượng trưng cho sự đổi mới và tầm vóc của giải đấu. Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc, bao gồm Katy Perry, Lisa (BLACKPINK), Anitta, Future và Rema. Dự kiến, hai lễ khai mạc tại Toronto và Los Angeles sẽ ngắn hơn, với thời lượng khoảng 13 phút mỗi sự kiện.

Mỗi lễ khai mạc sẽ bắt đầu 90 phút trước trận đấu mở màn của đội chủ nhà. Dù được tổ chức tại ba địa điểm khác nhau, các chương trình đều hướng đến việc giới thiệu bản sắc văn hóa riêng của từng quốc gia, đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FIFA, những khán giả có mặt trên sân sẽ không chỉ đóng vai trò người xem mà còn trực tiếp tham gia vào một số hoạt động trong chương trình.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, văn hóa và bóng đá, ba lễ khai mạc được kỳ vọng sẽ mở màn cho một trong những kỳ World Cup đặc biệt và hoành tráng nhất trong lịch sử.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.