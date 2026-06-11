Siêu sao Cristiano Ronaldo có pha bỏ lỡ đáng tiếc trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Nigeria ở trận giao hữu rạng sáng 11/6.

Ronaldo tịt ngòi trước Nigeria. Ảnh: Reuters.

Ngay từ đầu trận, HLV Roberto Martinez tung ra đội hình mạnh với Ronaldo lĩnh xướng hàng công. Tuy nhiên, chân sút 41 tuổi trải qua một ngày thi đấu kém duyên. Trong cả hai hiệp đấu, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng đều có cơ hội đối mặt thủ môn Nigeria nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo đến ngay ở phút thứ 9. Nhận đường căng ngang từ đồng đội, CR7 đối mặt thủ môn Nigeria nhưng lại dứt điểm chệch khung thành.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chế nhạo khoảnh khắc bỏ lỡ của Ronaldo. Một tài khoản viết: "Anh ta hết thời rồi sao?". Một người hâm mộ khác bình luận: "Ronaldo không còn sắc bén như xưa". Một CĐV khác lên tiếng: "Ronaldo cần phải chắt chiu cơ hội hơn ở World Cup".

Ở trận đấu này, Ronaldo thi đấu 64 phút trước khi được thay ra nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Trong thời gian có mặt trên sân, CR7 không ghi bàn hay kiến tạo. Anh tạo ra một cơ hội ghi bàn cho đồng đội và bỏ lỡ ba tình huống ngon ăn, theo thống kê từ FotMob.

Đây là chiến thắng giao hữu thứ hai liên tiếp của Bồ Đào Nha sau khi vượt qua Chile với cùng tỷ số 2-1 cách đây ít ngày. Thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ bước vào World Cup 2026 với sự tự tin lớn khi nằm ở bảng K cùng DR Congo, Uzbekistan và Colombia.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.