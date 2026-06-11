Tuyển Anh đè bẹp Costa Rica 3-0

Ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup sáng 11/6, tuyển Anh không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Costa Rica với tỷ số 3-0.

Tuyển Anh thắng dễ Costa Rica ở trận giao hữu mới đây

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 9, Anthony Gordon có pha bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Declan Rice dứt điểm. Bóng khẽ chạm một hậu vệ Costa Rica đổi hướng, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

Bàn mở tỷ số giúp tuyển Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. "Tam sư" liên tục tạo ra sức ép với những pha lên bóng tốc độ, nhưng sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến cách biệt chưa thể được nới rộng.

Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 36. Noni Madueke vượt qua cả thủ môn Costa Rica sau một tình huống phản công sắc bén, song cú dứt điểm của cầu thủ Arsenal lại tìm đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Anh.

Cuối hiệp một, đội bóng áo trắng suýt được hưởng phạt đền sau pha va chạm với Gordon trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định hủy bỏ quả phạt đền.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển Anh tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 68, Jude Bellingham tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm trước khi bóng tìm đến chân Eberechi Eze. Cú sút của tiền vệ Crystal Palace khiến hậu vệ Araya để bóng chạm tay. Trên chấm 11 m, Gordon đánh bại thủ thành Costa Rica để nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến hàng loạt cơ hội được tạo ra về phía khung thành Costa Rica. Morgan Rogers và Eze đều có cơ hội ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng không tận dụng thành công.

Dẫu vậy, tuyển Anh vẫn kịp có thêm bàn thắng thứ ba. Ollie Watkins tận dụng tốt cơ hội trong những phút cuối để ấn định chiến thắng 3-0, khép lại màn chạy đà hoàn hảo trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau trận đấu này, tuyển Anh sẽ bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Croatia vào ngày 18/6. Hai trận còn lại tại vòng bảng của "Tam sư" sẽ lần lượt diễn ra trước Ghana (24/6) và Panama (28/6).