Tuchel phá bỏ đặc quyền của Bellingham

Jude Bellingham không còn là lựa chọn bất khả xâm phạm ở tuyển Anh khi Thomas Tuchel tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn trước thềm World Cup 2026.

Tuchel phát đi thông điệp cứng rắn về Bellingham.

Jude Bellingham từng là gương mặt không thể thay thế trong đội hình tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi kể từ khi Thomas Tuchel tiếp quản "Tam sư".

Trước thềm World Cup 2026, chiến lược gia người Đức bất ngờ khẳng định tiền vệ của Real Madrid vẫn phải cạnh tranh suất đá chính như mọi cầu thủ khác. Phát biểu này lập tức thu hút sự chú ý bởi Bellingham từ lâu được xem là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh.

"Hiện tại có khoảng 14 hoặc 15 cầu thủ đủ khả năng đá chính và Jude là một trong số đó", Tuchel nhấn mạnh.

Thông điệp ấy cho thấy không ai được đảm bảo vị trí trong đội hình tuyển Anh, kể cả cầu thủ từng được xem là trung tâm của dự án dài hạn.

Dưới thời Tuchel, Bellingham đá chính 4 trận và có 3 lần vào sân từ ghế dự bị. Trong khi đó, Morgan Rogers nổi lên như một trong những quân bài được HLV người Đức đặc biệt tin tưởng. Tiền vệ Aston Villa góp mặt ở 12 trong 13 trận của tuyển Anh kể từ đầu năm 2025.

Mối quan hệ giữa Tuchel và Bellingham cũng nhiều lần trở thành chủ đề được truyền thông Anh nhắc đến. Sau trận thua Senegal hồi năm ngoái, Tuchel từng công khai chỉ trích hành vi của ngôi sao Real Madrid trên sân, dù sau đó ông đã lên tiếng xin lỗi.

Bellingham phải cạnh tranh suất đá chính tại World Cup 2026.

Tháng 11 năm ngoái, chiến lược gia người Đức tiếp tục tuyên bố sẽ xem xét lại cách cư xử của Bellingham sau khi rút anh khỏi sân trong trận gặp Albania.

Dẫu vậy, mọi thứ không hoàn toàn tiêu cực. Ở chiến thắng 1-0 trước New Zealand cuối tuần qua, Bellingham vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn được trao băng đội trưởng. Sau trận đấu, Tuchel dành lời khen cho tinh thần chiến đấu và nguồn năng lượng mà tiền vệ 22 tuổi mang lại.

Chính sự mâu thuẫn đó khiến Bellingham trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của tuyển Anh trước World Cup. Anh vẫn là ngôi sao hàng đầu của "Tam sư", nhưng không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như trước.

Với Tuchel, danh tiếng không đảm bảo suất đá chính. Và World Cup 2026 có thể là sân khấu để ông chứng minh điều đó.

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