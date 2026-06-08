Rice vượt mặt Bellingham ở tuyển Anh

Declan Rice được HLV Thomas Tuchel trao vai trò đội phó tuyển Anh ở World Cup 2026, khẳng định vị thế ngày càng lớn của ngôi sao Arsenal trong phòng thay đồ "Tam sư".

Rice nhận đặc quyền lớn trước mặt Bellingham.

Hôm 7/6, Jude Bellingham mang băng đội trưởng trong hiệp hai trận giao hữu thắng New Zealand 1-0 tại Tampa. Tuy nhiên, HLV Tuchel khẳng định Rice mới là lựa chọn số hai sau Harry Kane trong hệ thống lãnh đạo đội bóng.

"Tôi xem Declan là đội phó của đội tuyển. Chúng tôi trao đổi về điều này khi Harry Kane không có mặt cùng đội. Ở trận gặp Xứ Wales, khi Ollie Watkins đá chính, Declan là đội trưởng", Tuchel chia sẻ.

Dưới thời Gareth Southgate, Kyle Walker là đội phó tuyển Anh tại EURO 2024, còn Jordan Henderson đảm nhận vai trò này ở World Cup 2022. Việc Rice được lựa chọn cho thấy sự chuyển giao thế hệ rõ nét trong phòng thay đồ tuyển Anh.

Ở tuổi 27, Rice có 72 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh lần đầu đeo băng đội trưởng tuyển Anh trong trận giao hữu gặp Bỉ hồi tháng 3/2024 và ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa.

Trong khi đó, Bellingham cũng được đánh giá là một trong những ứng viên đội trưởng tương lai. Ngôi sao của Real Madrid mang băng thủ quân trước New Zealand. Khi được hỏi về quyết định này, Tuchel cho biết đơn giản vì Bellingham là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất trên sân vào thời điểm đó.

Tuyển Anh sẽ còn một trận giao hữu với Costa Rica trước khi chính thức bước vào hành trình World Cup 2026. "Tam sư" nằm ở bảng L cùng Croatia, Panama và Ghana.

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