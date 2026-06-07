Sao trẻ Liverpool lỡ World Cup vì luật FIFA

Rio Ngumoha chắc chắn vắng mặt tại World Cup 2026 do không có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Anh theo quy định ngặt nghèo từ FIFA.
Rio Ngumoha không đủ điều kiện để tham dự World Cup 2026
Ngumoha vừa tạo nên một cơn sốt khi trở thành cầu thủ trẻ thứ năm trong lịch sử khoác áo đội tuyển Anh, song cánh cửa dự World Cup 2026 vẫn chính thức đóng lại với ngôi sao thuộc biên chế Liverpool.
Dù giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" trong trận thắng 1-0 New Zealand mới đây, anh lại trở thành nạn nhân của những quy định hành chính khắt khe từ FIFA.
Theo luật hiện hành, các đội tuyển chỉ được phép thay thế nhân sự tối đa 24 giờ trước trận khai mạc trong trường hợp chấn thương hoặc ốm đau. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ thay thế phải nằm trong danh sách sơ bộ 55 người đăng ký với FIFA từ trước.
Trớ trêu thay, dù được Thomas Tuchel triệu tập lên tập luyện tại Florida để "đủ quân số", Ngumoha lại không có tên trong bản danh sách chiến lược này.
Trong nhóm cầu thủ trẻ đang tập huấn cùng đội hình chính, chỉ duy nhất Alex Scott (Bournemouth) là đủ điều kiện được bổ sung nếu có bất kỳ trụ cột nào gặp sự cố trước trận mở màn gặp Croatia vào ngày 18/6.
Sự vắng mặt của Ngumoha còn tạo nên một cột mốc buồn cho đội chủ sân Anfield. Lần đầu tiên kể từ năm 1986, Liverpool không đóng góp bất kỳ cầu thủ nào cho đội tuyển Anh tại một giải đấu lớn.
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Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.