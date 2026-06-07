Sao trẻ Liverpool lỡ World Cup vì luật FIFA

Rio Ngumoha chắc chắn vắng mặt tại World Cup 2026 do không có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Anh theo quy định ngặt nghèo từ FIFA.

Rio Ngumoha không đủ điều kiện để tham dự World Cup 2026

Ngumoha vừa tạo nên một cơn sốt khi trở thành cầu thủ trẻ thứ năm trong lịch sử khoác áo đội tuyển Anh, song cánh cửa dự World Cup 2026 vẫn chính thức đóng lại với ngôi sao thuộc biên chế Liverpool.

Dù giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" trong trận thắng 1-0 New Zealand mới đây, anh lại trở thành nạn nhân của những quy định hành chính khắt khe từ FIFA.

Theo luật hiện hành, các đội tuyển chỉ được phép thay thế nhân sự tối đa 24 giờ trước trận khai mạc trong trường hợp chấn thương hoặc ốm đau. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ thay thế phải nằm trong danh sách sơ bộ 55 người đăng ký với FIFA từ trước.

Trớ trêu thay, dù được Thomas Tuchel triệu tập lên tập luyện tại Florida để "đủ quân số", Ngumoha lại không có tên trong bản danh sách chiến lược này.

Trong nhóm cầu thủ trẻ đang tập huấn cùng đội hình chính, chỉ duy nhất Alex Scott (Bournemouth) là đủ điều kiện được bổ sung nếu có bất kỳ trụ cột nào gặp sự cố trước trận mở màn gặp Croatia vào ngày 18/6.

Sự vắng mặt của Ngumoha còn tạo nên một cột mốc buồn cho đội chủ sân Anfield. Lần đầu tiên kể từ năm 1986, Liverpool không đóng góp bất kỳ cầu thủ nào cho đội tuyển Anh tại một giải đấu lớn.

Tuyển Anh bắt đầu cho hành trình chinh phục World Cup 2026 Rạng sáng 3/6, những hình ảnh về buổi tập đầu tiên của ''Tam sư'' trên đất Mỹ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ trên các trang mạng xã hội.