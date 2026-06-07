Tuyển Anh gây thất vọng trong trận thắng New Zealand

Ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 7/6, Harry Kane là người ghi bàn duy nhất giúp tuyển Anh thắng tối thiểu New Zealand 1-0 trong 90 phút tẻ nhạt.

Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh đánh bại New Zealand

Trong trận giao hữu trên sân Raymond James (Mỹ), đội tuyển Anh dù đánh bại New Zealand với tỷ số tối thiểu 1-0 vẫn để lại nhiều nỗi lo, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội.

Hiệp một diễn ra với thế trận một chiều khi "Tam sư" liên tục vây hãm khung thành đối phương. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến phút bù giờ thứ 3, thế bế tắc mới được khai thông. Từ quả tạt chuẩn xác của Djed Spence, Harry Kane chọn vị trí thông minh, đánh đầu hiểm hóc tung lưới New Zealand.

Bước sang hiệp hai, HLV Tuchel thực hiện một quyết định táo bạo khi thay mới toàn bộ 11 cầu thủ trên sân. Sự thay đổi này giúp Anh duy trì sức ép nhưng hiệu quả ghi bàn vẫn là con số không. Đáng tiếc nhất là tình huống đánh đầu dội cột dọc của Dan Burn và pha bỏ lỡ khó tin của Ivan Toney ở những phút bù giờ cuối cùng.

Điểm sáng lớn nhất trong hiệp hai chính là màn ra mắt của Rio Ngumoha. Ở tuổi 17, tài năng trẻ của Liverpool trở thành cầu thủ trẻ thứ 5 trong lịch sử khoác áo tuyển Anh. Cầu thủ này liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Dù giành chiến thắng, tuyển Anh vẫn bộc lộ sự thiếu sắc bén khi chỉ có 2 cú sút trúng đích sau 22 lần dứt điểm. Đây sẽ là bài toán hóc búa cho HLV Tuchel trước khi bước vào những thử thách cam go hơn tại World Cup 2026.

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