Người Anh có thể đã sai về Southgate

Sau thất bại ở trận chung kết Euro 2024, tuyển Anh khép lại kỷ nguyên Gareth Southgate. Để có được thành công như Southgate không hề dễ chứ chưa nói đến chuyện vô địch thế giới.

Tuchel có nhiều quyết định không được lòng người Anh.

Dù đưa "Tam sư" vào hai trận chung kết Euro liên tiếp và thường xuyên tiến sâu ở các giải đấu lớn, Southgate vẫn không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ dư luận Anh bởi lối chơi bị xem là quá an toàn và thiếu cảm xúc. Nhưng sự xuất hiện của Thomas Tuchel cũng chẳng mang tới bầu không khí tích cực như nhiều người kỳ vọng.

Khi World Cup 2026 đến gần, tuyển Anh không chỉ bước vào hành trình chinh phục cúp vàng mà còn đối diện với một câu hỏi lớn: thay đổi có thực sự giúp họ tiến lên hay chỉ khiến đội bóng đi lùi?

Southgate bị chê rất bất công

Trong nhiều năm, Southgate luôn là nhân vật gây tranh cãi ở xứ sương mù. Ông thường xuyên bị chỉ trích bởi cách tiếp cận quá thận trọng. Không ít người hâm mộ cho rằng đội tuyển Anh dưới thời Southgate chơi thiếu sự phóng khoáng dù sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công hàng đầu.

Nhưng nếu bỏ qua cảm xúc và nhìn vào kết quả, rất khó phủ nhận ông là một trong những HLV thành công nhất lịch sử của tuyển Anh trong 60 năm qua. World Cup 2018 chứng kiến Anh vào bán kết. Euro 2020, "Tam sư" tiến tới trận chung kết. World Cup 2022 họ dừng bước ở tứ kết trước Pháp và sau đó tiếp tục góp mặt trong trận chung kết Euro 2024.

Trước thời Southgate, tuyển Anh từng nhiều lần sở hữu những thế hệ cầu thủ tài năng nhưng luôn thất bại ở các giải đấu lớn. Thời của David Beckham, Steven Gerrard hay Frank Lampard là ví dụ điển hình.

Southgate ít nhất đã biến tuyển Anh thành một tập thể ổn định thay vì một đội bóng phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân. Thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giữ chiếc ghế của ông.

Sự xuất hiện của Tuchel được kỳ vọng sẽ mang tới thứ bóng đá hiện đại và hiệu quả hơn. Nhưng thay vì tạo ra sự đồng thuận, vị chiến lược gia người Đức lại gây tranh cãi ngay từ các quyết định nhân sự đầu tiên.

Việc loại Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire hay Trent Alexander-Arnold khiến dư luận Anh không khỏi khó hiểu. Tuchel có thể lý giải rằng mọi lựa chọn đều phục vụ chiến thuật, nhưng bóng đá luôn có quy luật đơn giản: chiến thuật chỉ đúng khi nó mang về chiến thắng.

Thành tích thời Southgate sẽ là thước đo năng lực của HLV Thomas Tuchel.

World Cup 2026 sẽ là thước đo thật sự

Cho tới lúc này, thành tích của Tuchel với tuyển Anh chưa thực sự thuyết phục.Việc toàn thắng tám trận vòng loại nghe có vẻ ấn tượng nhưng chất lượng đối thủ chưa đủ để kiểm chứng sức mạnh thật sự. Latvia, Andorra, Albania hay Serbia rõ ràng không thể tạo ra sức ép tương tự các ông lớn tại World Cup.

Ngược lại, những trận đấu giao hữu lại khiến nhiều người lo lắng hơn. Tuyển Anh gây thất vọng khi để thua Senegal và Nhật. Điểm chung ở hai đối thủ này là họ đều sở hữu lối chơi giàu năng lượng, có tổ chức rõ ràng và không ngại va chạm thể chất.

Đó cũng là điều khiến bảng L tại World Cup 2026 của Anh không dễ như vẻ bề ngoài. Ghana là đội bóng giàu thể lực và sở hữu lối đá mạnh mẽ khá giống Senegal. Croatia tuy không còn ở giai đoạn đỉnh cao nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của họ tại các giải lớn chưa bao giờ có thể xem thường. Panama bị đánh giá thấp hơn nhưng World Cup luôn tồn tại những bất ngờ.

Khả năng vượt qua vòng bảng của Anh vẫn khá cao. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ xuất hiện từ vòng đấu loại trực tiếp. Southgate từng nhiều lần đưa tuyển Anh vào nhóm bốn đội mạnh nhất hoặc tiến sát tới danh hiệu. Điều đó vô tình tạo ra tiêu chuẩn rất cao cho người kế nhiệm.

Người Anh không thay Southgate chỉ vì muốn tìm một HLV khác biệt hơn. Họ thay ông vì muốn nhìn thấy bước tiến tiếp theo. Nhưng nếu Tuchel không thể giúp "Tam sư" vượt xa những gì người tiền nhiệm từng đạt được, cuộc cách mạng ấy rất dễ bị xem là một bước lùi.

Và khi đó, người hâm mộ Anh có lẽ sẽ tự hỏi liệu họ có quá khắt khe với Southgate hay không. Hay tại sao lại bỏ lòng tự tôn dân tộc để thuê một HLV Đức mà kết quả lại không bằng Southgate?