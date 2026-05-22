Quyết định nhân sự gây sốc ở tuyển Anh

Thomas Tuchel gây tranh cãi với những lựa chọn nhân sự táo bạo cho tuyển Anh trước thềm World Cup 2026.

Việc hậu vệ Dje Spence dự World Cup 2026 gây bất ngờ dư luận.

Trong danh sách 26 cầu thủ Anh dự World Cup 2026, hậu vệ phải Djed Spence là gương mặt gây bất ngờ. Cầu thủ của Tottenham được triệu tập bất chấp việc anh vừa gặp chấn thương hàm trong trận đấu với Chelsea hồi giữa tuần.

Kết quả kiểm tra sau trận xác nhận Spence bị gãy xương hàm. Tuy nhiên, điều đó không khiến Tuchel thay đổi quyết định điền tên anh vào danh sách. Ở vòng cuối Premier League, Spence vẫn có thể ra sân thi đấu với mặt nạ bảo hộ trong cuộc đối đầu quan trọng với Everton.

Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của Spence khiến Trent Alexander-Arnold bị loại khỏi đội hình tuyển Anh. The Sun nhận định đây là một trong những quyết định gây sốc nhất của Tuchel, bởi ngôi sao của Real Madrid vượt trội Spence ở nhiều khía cạnh.

Mùa này, Alexander-Arnold đóng góp 4 kiến tạo tại La Liga và vẫn được đánh giá là một trong những hậu vệ chuyền bóng hay nhất châu Âu. Tuy nhiên, Tuchel không xem anh là mảnh ghép phù hợp với hệ thống chiến thuật hiện tại của tuyển Anh.

Khi nói về Spence, Tuchel từng dành nhiều lời khen cho hậu vệ này nhờ khả năng thi đấu ở cả hai cánh, nền tảng thể lực sung mãn và cường độ hoạt động cao. Với chiến lược gia người Đức, đó là những yếu tố phù hợp hơn với triết lý bóng đá mà ông đang xây dựng cho tuyển Anh tại World Cup 2026.

Dù vậy, Spence nhiều khả năng chỉ sắm vai dự bị khi suất đá chính ở cánh phải của tuyển Anh gần như thuộc về Reece James.

Kane lên tiếng Tiền đạo của Bayern Munich, Harry Kane ngay lập tức đăng tải đoạn clip về cảm xúc của anh sau khi có tên trong danh sách đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.