Ngã rẽ của Maguire sau khi bị loại khỏi tuyển Anh

Harry Maguire bắt đầu chuẩn bị cho tương lai sau sân cỏ khi đồng sáng lập một ứng dụng AI dành cho huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp.

Maguire có ngã rẽ đáng chú ý sau giải nghệ.

Maguire vừa gây chú ý khi trở thành đồng sáng lập Feedz, nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công tác huấn luyện bóng đá. Trung vệ của Manchester United cho biết: "Tôi muốn tạo ra công cụ giúp HLV giao tiếp hiệu quả hơn với cầu thủ và cải thiện quá trình phát triển chuyên môn".

Feedz hoạt động theo cơ chế chuyển ghi chú bằng giọng nói thành các báo cáo huấn luyện hoàn chỉnh. HLV chỉ cần ghi âm nhận xét về màn trình diễn của cầu thủ, hệ thống AI sẽ tự động tạo ra các bản đánh giá có cấu trúc rõ ràng để chia sẻ với cầu thủ, phụ huynh hoặc đồng nghiệp.

Maguire tin rằng bóng đá hiện đại thay đổi mạnh mẽ nhờ công nghệ. Theo tuyển thủ Anh, phản hồi rõ ràng và nhất quán là yếu tố quan trọng giúp cầu thủ tiến bộ nhanh hơn, từ cấp độ trẻ cho đến bóng đá đỉnh cao.

Trung vệ 33 tuổi cũng thừa nhận nghiêm túc nghĩ đến việc trở thành HLV sau khi giải nghệ. Maguire cho biết Feedz là kiểu công cụ mà bản thân muốn sử dụng nếu bước vào nghề cầm quân trong tương lai. Ứng dụng này hiện đã được một số CLB tại Championship sử dụng, trong đó có Sheffield United, đội bóng cũ của Maguire.

Matt Morley, trưởng bộ phận huấn luyện trẻ của Sheffield United và cũng là người từng làm việc với Maguire, cho biết công nghệ AI đang giúp các HLV tại học viện CLB lập kế hoạch tốt hơn và truyền tải thông tin hiệu quả hơn cho cầu thủ.

Thông tin về dự án AI của Maguire xuất hiện trong bối cảnh anh vừa bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Dù thừa nhận cảm thấy “sốc và thất vọng”, trung vệ Manchester United vẫn công khai chúc các đồng đội may mắn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển công bố đội hình World Cup như phim điện ảnh Senegal thu hút sự chú ý toàn cầu khi công bố danh sách dự World Cup 2026 bằng video ấn tượng, kết hợp công nghệ hiện đại với dàn sao hàng đầu châu Phi.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD