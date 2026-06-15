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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Nhật Bản mạnh đến mức nào?

  • Thứ hai, 15/6/2026 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trận hòa 2-2 trước Hà Lan sáng 15/6 ở World Cup 2026 nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nhật Bản trước các đại diện châu Âu, khẳng định vị thế ngày càng lớn của "Samurai Xanh".

Bàn gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc của Nhật Bản trước Hà Lan.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Hà Lan được đánh giá có phần nhỉnh hơn Nhật Bản. Đội bóng áo cam sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí nhất bảng F. Nhưng sau 90 phút tại Texas sáng 15/6, Nhật Bản một lần nữa khiến giới mộ điệu phải nhìn họ bằng ánh mắt khác.

Trận hòa 2-2 không chỉ mang về 1 điểm quý giá cho đại diện châu Á. Kết quả này còn nối dài chuỗi trận bất bại đáng nể của Nhật Bản trước các đội tuyển châu Âu, điều từng bị xem là rất khó xảy ra cách đây hơn một thập niên.

Theo thống kê được chia sẻ sau trận, kể từ năm 2019, chưa đội tuyển châu Âu nào đánh bại được Nhật Bản trong các trận chính thức và giao hữu. Các trận đó của Nhật bao gồm những chiến thắng trước Scotland (1-0), Đức (4-1), Tây Ban Nha (2-1), Đức lần thứ hai (2-1), Anh (1-0) và Iceland (1-0). Bên cạnh đó là các trận hòa với Croatia (1-1) tại World Cup 2022 và mới nhất là Hà Lan (2-2) ở World Cup 2026.

Nhat Ban, World Cup 2026 anh 1

Thành tích ấn tượng của Nhật Bản trước các đại diện Châu Âu. Ảnh: Onefootball.

Tại World Cup 2022, Nhật Bản từng khiến cả thế giới sửng sốt khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha để đứng đầu bảng đấu "tử thần". Đến giai đoạn hậu World Cup, họ tiếp tục thắng Đức thêm một lần nữa và vượt qua nhiều đối thủ châu Âu khác bằng lối chơi giàu tốc độ, kỷ luật và đầy tự tin.

Trận gặp Hà Lan là minh chứng mới nhất. Dù hai lần bị dẫn, Nhật Bản vẫn kiên trì bám đuổi và giành lại 1 điểm xứng đáng. Họ không chơi với tâm thế của đội cửa dưới. Ngược lại, đại diện châu Á sẵn sàng pressing, tổ chức phản công tốc độ và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Quan trọng hơn, Nhật Bản giờ không còn sống nhờ những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Đây là tập thể được xây dựng bài bản với nền tảng cầu thủ đang thi đấu khắp châu Âu, từ Premier League, Bundesliga đến La Liga.

Trận hòa trước Hà Lan có thể chưa đủ để đưa Nhật Bản vào nhóm ứng viên vô địch World Cup. Tuy nhiên, nó tiếp tục củng cố một thực tế rằng khoảng cách giữa bóng đá Nhật Bản và các cường quốc châu Âu đã thu hẹp đáng kể. Và nếu vẫn xem Nhật Bản là một hiện tượng, có lẽ bóng đá châu Âu đang chậm hơn một nhịp trong việc nhìn nhận sức mạnh thật sự của "Samurai Xanh".

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.

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