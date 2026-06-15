Takefusa Kubo phải rời sân bằng xe lăn

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Takefusa Kubo rời sân bằng xe lăn sau trận đấu với Hà Lan. Nguồn: Onda Cero.
Sự cố xảy ra ở phút 71 khi tiền vệ thuộc biên chế Real Sociedad nỗ lực đột phá từ trung lộ. Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, đầu gối của hậu vệ Denzel Dumfries va chạm cực mạnh vào chân trái của anh.
Dù trọng tài Anthony Taylor cho phép trận đấu tiếp tục, tuyển thủ Nhật Bản không thể thi đấu thêm và buộc phải rời sân sớm.
Hình ảnh này dấy lên nghi ngại về một chấn thương nặng, thay vì chỉ là vết bầm tím thông thường. Hiện tại, đội ngũ y tế của đội tuyển Nhật Bản đang tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu để xác định mức độ tổn thương dây chằng hoặc sụn chêm đầu gối trái của ngôi sao 25 tuổi.
"Samurai Xanh" sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào lượt trận tiếp theo gặp Tunisia vào ngày 21/6. Sau đó sẽ là màn chạm trán Thụy Điển (26/6) ở lượt cuối bảng F.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.