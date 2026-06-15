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Thể thao World Cup 2026

Takefusa Kubo phải rời sân bằng xe lăn

  • Thứ hai, 15/6/2026 10:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan sáng 15/6 tại bảng F World Cup để lại nốt trầm lớn khi Takefusa Kubo phải rời sân bằng xe lăn.

Takefusa Kubo rời sân bằng xe lăn sau trận đấu với Hà Lan. Nguồn: Onda Cero.

Sự cố xảy ra ở phút 71 khi tiền vệ thuộc biên chế Real Sociedad nỗ lực đột phá từ trung lộ. Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, đầu gối của hậu vệ Denzel Dumfries va chạm cực mạnh vào chân trái của anh.

Dù trọng tài Anthony Taylor cho phép trận đấu tiếp tục, tuyển thủ Nhật Bản không thể thi đấu thêm và buộc phải rời sân sớm. Sau khi bị thay ra, Kubo được nhìn thấy chườm đá kín đầu gối và gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Ban đầu, anh tự đi bộ vào đường hầm sau trận đấu và chào người hâm mộ với vẻ mặt khá thoải mái. Tuy nhiên, lo ngại thực sự bùng phát dành cho đại diện châu Á khi nhà báo Alberto Fernandez chia sẻ hình ảnh Kubo rời sân vận động trên xe lăn.

Hình ảnh này dấy lên nghi ngại về một chấn thương nặng, thay vì chỉ là vết bầm tím thông thường. Hiện tại, đội ngũ y tế của đội tuyển Nhật Bản đang tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu để xác định mức độ tổn thương dây chằng hoặc sụn chêm đầu gối trái của ngôi sao 25 tuổi.

"Samurai Xanh" sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào lượt trận tiếp theo gặp Tunisia vào ngày 21/6. Sau đó sẽ là màn chạm trán Thụy Điển (26/6) ở lượt cuối bảng F.

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Huy Trưởng

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