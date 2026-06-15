Phản ứng của hoàng gia Nhật Bản và Hà Lan ở World Cup

Trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan tại bảng F World Cup 2026 trở thành dịp đặc biệt để Hoàng gia hai nước chia sẻ những khoảnh khắc thân tình.

Bức ảnh được Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander chia sẻ trên Instagram.

Rạng sáng 15/6, Nhật Bản và Hà Lan cống hiến trận cầu hấp dẫn tại bảng F World Cup 2026. Đại diện châu Á hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành lại một điểm với kết quả hòa 2-2. Không chỉ thu hút sự chú ý trên sân cỏ, trận đấu còn tạo nên hình ảnh đẹp ngoài đường biên khi hoàng gia hai nước cùng theo dõi màn so tài trong bầu không khí thân mật và cởi mở.

Theo thông tin từ Nhật Bản, Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hà Lan. Hai vị đã cùng Quốc vương Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima theo dõi trận đấu qua truyền hình tại một lâu đài thuộc sở hữu của Hoàng gia Hà Lan.

Đáng chú ý, chính Quốc vương Willem-Alexander đã đăng tải loạt hình ảnh buổi xem bóng đá trên Instagram cá nhân. Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất là bức ảnh nhà vua Hà Lan đứng cạnh Thiên hoàng Naruhito với nụ cười rạng rỡ khi cùng theo dõi một trận đấu đầy cảm xúc.

Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, ý tưởng cùng theo dõi trận đấu xuất phát từ phía Hoàng gia Hà Lan. Đây cũng là hoạt động được hai bên mong đợi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thiên hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản.

Kết quả hòa 2-2 giúp cả Nhật Bản lẫn Hà Lan có thêm động lực trong cuộc đua tại bảng F. Nhưng hơn cả một trận đấu, cuộc gặp gỡ giữa hai hoàng gia đã mang đến hình ảnh đẹp về tinh thần hữu nghị mà bóng đá có thể tạo ra.

Bầu không khí vui vẻ, những nụ cười và các bức ảnh được chia sẻ từ cung điện Hà Lan cho thấy cả hai quốc gia đều có lý do để hài lòng với một trận World Cup đáng nhớ.

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