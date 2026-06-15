Lần đầu của Van Dijk

Sáng 15/6, Virgil van Dijk ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại một giải đấu quốc tế cho tuyển Hà Lan ở trận hòa Nhật Bản 2-2 thuộc bảng F World Cup 2026.

Van Dijk ghi bàn trong trận đấu với Nhật Bản

Trận mở màn bảng F World Cup 2026 giữa Hà Lan và Nhật Bản sáng 15/6 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của trung vệ Van Dijk. Phút 51, Ryan Gravenberch treo bóng chính xác vào vòng cấm để hậu vệ thuộc biên chế Liverpool bật cao đánh đầu hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho đại diện châu Âu.

Pha lập công chính thức chấm dứt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng của thủ quân đội tuyển Hà Lan. Dù là trụ cột không thể thay thế qua bốn giải đấu lớn gồm Nations League 2019, World Cup 2022 và Euro 2024, phải đến World Cup 2026, ngôi sao 34 tuổi mới có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở cấp độ quốc tế đỉnh cao.

Với bàn thắng vào lưới Nhật Bản, Van Dijk cũng đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan với tư cách cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ 2 tại các kỳ World Cup. Ở tuổi 34 và 11 tháng, anh chỉ xếp sau kỷ lục của Giovanni van Bronckhorst. Cựu danh thủ này từng lập công vào lưới Uruguay tại World Cup 2010 khi 35 tuổi và 5 tháng.

Sau trận hòa nhọc nhằn với Nhật Bản, thầy trò Ronald Koeman sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Thụy Điển (21/6) và sau đó sẽ là màn đối đầu Tunisia (26/6).

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