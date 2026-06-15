Trung vệ Nhật Bản gây sốt vì đẹp trai

Trung vệ Shogo Taniguchi (Nhật Bản) gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật trong trận ra quân của đội tuyển Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 gặp Hà Lan rạng sáng 15/6.

Ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản sở hữu chiều cao 1,83 m, thân hình cân đối cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Nhiều người hâm mộ thậm chí nhận xét Taniguchi có ngoại hình không thua kém các diễn viên điện ảnh hay người mẫu nổi tiếng. Chính vì vậy, anh luôn nằm trong nhóm những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.

Trong một cuộc chia sẻ với báo giới, Taniguchi từng tiết lộ bí quyết giúp anh duy trì làn da trắng và khỏe mạnh dù thường xuyên phải tập luyện, thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo trung vệ sinh năm 1991, việc sử dụng kem chống nắng trước mỗi buổi tập là thói quen không thể thiếu.

Bên cạnh phong độ ổn định nơi hàng thủ, sự chỉn chu trong việc chăm sóc bản thân cũng giúp Taniguchi xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt người hâm mộ. Không ít cổ động viên xem anh là một trong những cầu thủ sở hữu ngoại hình nổi bật nhất của bóng đá Nhật Bản hiện nay.

Ở trận gặp Hà Lan rạng sáng 15/6, Taniguchi cùng đồng đội có trận hòa 2-2 ấn tượng. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu cũng giúp các đại diện châu Á nối dài thành tích bất bại tại World Cup 2026, sau Hàn Quốc, Australia và Qatar.

Đội tuyển Nhật Bản được đón tiếp nồng hậu tại Mexico Hình ảnh đội tuyển Nhật Bản được chào đón khi đặt chân đến điểm lưu trú được ESPN đăng tải vào sáng 3/6.