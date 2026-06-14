Tuyển Đức thắng 7-1 ở trận ra quân World Cup 2026

Rạng sáng 15/6, "Die Mannschaft" thắng đậm Curacao ở trận đấu tại bảng E trên sân NRG.

Đội tuyển Đức có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại World Cup 2026. Dù là lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, Curacao đã cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi, nhưng trước một đối thủ từng 4 lần vô địch thế giới, sự khác biệt về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện.

Ngay từ phút thứ 6, Đức đã có bàn mở tỷ số. Felix Nmecha phối hợp ăn ý với Florian Wirtz, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân phải, đưa bóng xoáy vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Eloy Room không có cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, Curacao không dễ dàng buông xuôi. Đội bóng nhỏ nhất từng tham dự World Cup về diện tích và dân số từng gây ấn tượng mạnh tại vòng loại CONCACAF với thành tích ghi bàn tốt nhất giải đấu, và họ tiếp tục chứng minh tinh thần vượt khó. Sau một pha phản công nhanh, Livano Comenencia tung cú sút mạnh khiến bóng chạm chân Nico Schlotterbeck đổi hướng, giúp Curacao bất ngờ có bàn gỡ hòa.

Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Curacao tại đấu trường World Cup.

Dẫu vậy, Đức nhanh chóng lấy lại thế trận. Schlotterbeck sửa sai bằng pha đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Nathaniel Brown, trước khi Kai Havertz nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền sau tình huống Nmecha bị phạm lỗi trong vùng cấm.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann tiếp tục áp đảo. Jamal Musiala ghi bàn sau đường chuyền của Joshua Kimmich, trước khi Nathaniel Brown và Deniz Undav lần lượt lập công. Trong những phút cuối, Undav kiến tạo để Havertz hoàn tất cú đúp, khép lại chiến thắng 7-1 cho Đức.

Tỷ số 7-1 gợi CĐV nhớ về chiến thắng của tuyển Đức trước Brazil ở World Cup 2014.

Sau khi không thể vượt qua vòng bảng ở hai kỳ World Cup gần nhất, Đức đang cho thấy quyết tâm trở lại vị thế của một ứng viên vô địch. Trong khi đó, dù thất bại nặng nề, Curacao vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng khi đã viết nên một chương lịch sử đáng nhớ dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Dick Advocaat.