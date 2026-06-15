Châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup

Rạng sáng 15/6, Nhật Bản liên tục bị Hà Lan dẫn trước nhưng vẫn có trận hòa 2-2 ở bảng F, World Cup 2026.

Sau Hàn Quốc, Australia, Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm ở trận ra quân tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu tiếp tục chứng tỏ thực lực bằng việc thi đấu sòng phẳng với Hà Lan, bất chấp việc thiếu vắng nhiều trụ cột.

Keito Nakamura và Daichi Kamada lần lượt tỏa sáng để giúp "Samurai xanh" nối dài quãng thời gian gần 3.000 ngày không thua trong 90 phút trước các đối thủ châu Âu.

Nhật Bản thi đấu đầy ấn tượng.

Hà Lan bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ truyền thống nhập cuộc mạnh mẽ tại các giải đấu lớn. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman nhanh chóng tạo ra sức ép khi Donyell Malen thử thách tài năng của thủ môn Zion Suzuki sau đường chuyền từ Cody Gakpo. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ, trong đó Daizen Maeda từng có cơ hội mở tỷ số nhưng bị Jan Paul van Hecke ngăn chặn.

Sau hiệp một giằng co, Hà Lan cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 51. Từ tình huống đá phạt của Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch thực hiện đường chuyền chính xác để Virgil van Dijk bật cao đánh đầu, đưa bóng chạm cột rồi đi vào lưới.

Dù bị dẫn trước, Nhật Bản nhanh chóng phản ứng. Chỉ 6 phút sau, Takefusa Kubo kiến tạo để Keito Nakamura tung cú sút hiểm hóc, bóng chạm chân hậu vệ Hà Lan đổi hướng khiến Bart Verbruggen bất lực.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Crysencio Summerville đánh dấu trận ra mắt World Cup bằng một pha dứt điểm ấn tượng bằng chân trái, giúp Hà Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước. Những tưởng đội bóng áo cam sẽ bảo toàn được chiến thắng, nhưng Nhật Bản một lần nữa chứng minh tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Phút 89, Koki Ogawa đánh đầu từ quả phạt góc của Junya Ito, bóng chạm Daichi Kamada rồi đổi hướng đi vào lưới, mang về trận hòa quý giá cho đại diện châu Á.