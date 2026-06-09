Penalty phút 90+8 giúp Hà Lan hạ gục Uzbekistan

Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 9/6, tuyển Hà Lan nhọc nhằn đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2-1 dù phải chơi thiếu người.

Các học trò của Ronald Koeman nhọc nhằn đánh bại Uzbekistan

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, tuyển Hà Lan nhanh chóng áp đặt thế trận và kiểm soát bóng lên tới 69% trong hiệp một. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bởi Donyell Malen và Tijjani Reijnders, bước ngoặt đến ở phút 30 khi Crysencio Summerville bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11 m, Cody Gakpo dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số, đánh dấu cột mốc 20 bàn thắng trong ngày kỷ niệm trận thứ 50 khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bước sang hiệp hai, HLV Ronald Koeman thực hiện nhiều thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Dù vẫn duy trì sức ép và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) áp đảo, các chân sút Hà Lan lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối trận. Phút 87, cầu thủ vừa vào sân thay người Guus Til nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống bóng chạm tay gây tranh cãi ngoài vòng cấm. Tận dụng ưu thế hơn người, Uzbekistan gây bất ngờ khi có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 nhờ công của tiền đạo Igor Sergeev.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 90+7, trọng tài cho Hà Lan hưởng quả phạt đền thứ hai sau tình huống Van Hecke bị kéo ngã trong vòng cấm từ một quả phạt góc. Một lần nữa, Gakpo bình tĩnh đánh bại thủ môn Yusupov, ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ cuối cùng.

Đây cũng là màn tập dượt cuối cùng của hai đội trước khi bước vào World Cup 2026. Hà Lan chạm trán Nhật Bản ở lượt đấu đầu tiên diễn ra vào rạng sáng 15/6, trong khi đó Uzbekistan sẽ chạm trán Colombia vào 9h ngày 18/6.

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