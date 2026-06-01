Một đội dự World Cup có 25 tuyển thủ sinh ở Hà Lan

Lần đầu dự World Cup, Curacao gây bất ngờ khi chỉ có duy nhất một cầu thủ sinh ra trên đảo trong danh sách 26 tuyển thủ.

Curacao lần đầu tham dự World Cup.

Curacao là một trong những câu chuyện thú vị nhất của World Cup 2026. Quốc gia Caribe chỉ có khoảng 155.000 dân và diện tích chưa đến 450 km vuông đã lần đầu tiên giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, điều khiến Curacao trở nên đặc biệt không nằm ở quy mô dân số hay thành tích lịch sử. Trong danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup, chỉ duy nhất một người sinh ra tại Curacao. Toàn bộ 25 tuyển thủ còn lại đều chào đời ở Hà Lan.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là kết quả của một chiến lược được xây dựng bài bản suốt nhiều năm qua. Curacao từng thuộc quần đảo Antilles của Hà Lan và hiện vẫn là một quốc gia tự trị trong Vương quốc Hà Lan.

Mối liên hệ lịch sử này giúp nhiều cầu thủ gốc Curacao được sinh ra, lớn lên và phát triển sự nghiệp bóng đá tại châu Âu, trước khi lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương của gia đình.

Tahith Chong là trường hợp tiêu biểu. Cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ Hà Lan đến cấp độ U21 nhưng sau đó quyết định cống hiến cho Curacao. Anh cũng là người duy nhất trong đội hình hiện tại sinh ra tại Willemstad, thủ đô của hòn đảo này.

Dick Advocaat sẽ là HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup.

Phía sau thành công của Curacao là dấu ấn của HLV Dick Advocaat. Chiến lược gia kỳ cựu người Hà Lan tiếp quản đội tuyển năm 2024 với nhiệm vụ rõ ràng: tập hợp những cầu thủ gốc Curacao từng thi đấu cho các đội trẻ Hà Lan nhưng khó cạnh tranh suất ở tuyển quốc gia.

Kế hoạch nhanh chóng phát huy hiệu quả. Curacao đứng đầu bảng đấu vòng loại và lần đầu tiên ghi tên mình vào World Cup.

Sau khi giành vé dự giải, Advocaat từng rời đội vì lý do gia đình nhưng sau đó trở lại cầm quân. Ở tuổi 78, ông sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup.

Ngày 14/6, Curacao sẽ có màn ra mắt đáng nhớ trước đội tuyển Đức. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ tại bảng E gồm Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà, Curacao đã trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của World Cup 2026 ngay từ trước khi bóng lăn.

Dàn sao tuyển Pháp ngày hội quân Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội