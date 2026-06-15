Nhật Bản quá hay

Dù chịu nhiều sức ép, Nhật Bản vẫn duy trì được sự kỷ luật trong lối chơi. Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ giúp đội bóng xứ mặt trời mọc đứng vững trước các đợt tấn công liên tiếp của đối thủ. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng những gì Nhật Bản thể hiện cho thấy họ không hề lép vế về trình độ và bản lĩnh.