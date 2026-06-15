Nhật Bản quá hay

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Nhật Bản một lần nữa cho thấy vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của bóng đá châu Á khi kiên cường giành lại 1 điểm trước Hà Lan trong trận hòa 2-2 đầy cảm xúc thuộc bảng F World Cup 2026.
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Trên sân Dallas Stadium, Hà Lan được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman cũng nhanh chóng thể hiện vị thế bằng thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.
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"Cơn lốc màu da cam" liên tục kiểm soát bóng và đẩy Nhật Bản vào thế phòng ngự. Ngay phút thứ 3, Donyell Malen khiến hàng thủ đại diện châu Á chao đảo bằng pha dứt điểm cận thành nguy hiểm, nhưng thủ môn Zion Suzuki vẫn xuất sắc cứu thua.
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Dù chịu nhiều sức ép, Nhật Bản vẫn duy trì được sự kỷ luật trong lối chơi. Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ giúp đội bóng xứ mặt trời mọc đứng vững trước các đợt tấn công liên tiếp của đối thủ. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng những gì Nhật Bản thể hiện cho thấy họ không hề lép vế về trình độ và bản lĩnh.
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Ngay đầu hiệp hai, Hà Lan cuối cùng tìm được bàn mở tỷ số. Phút 50, từ quả tạt chuẩn xác của Ryan Gravenberch, đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản, đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước.
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Tuy nhiên, Nhật Bản không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ 7 phút sau, Takefusa Kubo thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Keito Nakamura dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ Hà Lan, đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen hoàn toàn bất lực, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
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Bàn gỡ giúp đại diện châu Á chơi hưng phấn hơn, nhưng đúng lúc đó Hà Lan lại cho thấy sự sắc bén của mình. Phút 64, Gravenberch hoàn tất cú đúp kiến tạo khi chuyền bóng để Crysencio Summerville xử lý khéo léo trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1.
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Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Hà Lan khi HLV Koeman chủ động gia cố hàng thủ nhằm bảo toàn lợi thế. Thế nhưng quyết định lùi sâu đội hình lại tạo điều kiện cho Nhật Bản đẩy cao sức ép trong những phút cuối.
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Nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng châu Á được đền đáp ở phút 89. Từ quả phạt góc của Junya Ito, Koki Ogawa đánh đầu chiến thuật để Daichi Kamada băng vào dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong sự vỡ òa của các cổ động viên Nhật Bản.
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Kết quả khiến Hà Lan tiếc nuối khi hai lần dẫn bàn nhưng không thể bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực đáng gờm ở châu Á. Đội bóng xứ mặt trời mọc chơi đầy tự tin, kiên cường và xứng đáng giành được 1 điểm quý giá
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.