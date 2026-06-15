CĐV Nhật Bản lại dọn rác trên khán đài

Hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản lặng lẽ thu gom rác trên khán đài trở thành nét đẹp quen thuộc tại các kỳ World Cup.

CĐV Nhật Bản cùng nhau dọn rác. Ảnh: Reuters.

Hành động đẹp tiếp tục xuất hiện ở World Cup 2026 sau trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan tại bảng F rạng sáng 15/6. Khoảnh khắc các CĐV Nhật Bản cùng nhau thu gom rác nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Đằng sau việc dọn dẹp sân vận động là một triết lý sống ăn sâu vào văn hóa Nhật Bản. Người Nhật có tục ngữ: "Tatsu tori ato wo nigosazu" (tạm dịch: Con chim khi rời đi không để lại dấu vết). Ý nghĩa của câu nói là mỗi người cần có trách nhiệm trả lại mọi thứ nguyên vẹn như khi mình tìm thấy.

Không chỉ thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, hành động dọn rác sau các trận đấu còn được xem là cách để người Nhật bày tỏ niềm tự hào về văn hóa và lối sống của mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng người Nhật luôn được giáo dục phải tránh gây phiền hà cho người khác, kể cả ở những nơi công cộng.

Vì vậy, hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cùng nhau dọn dẹp khán đài không đơn thuần là một hành động đẹp trong thể thao mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kỷ luật và ý thức cộng đồng, vốn là những giá trị đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Những hình ảnh đó tiếp tục góp phần lan tỏa thông điệp tích cực tại World Cup 2026.

Các CĐV Nhật Bản ghi điểm trên khán đài, còn dưới sân, "Samurai Xanh" cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Trước một Hà Lan được đánh giá cao hơn, Nhật Bản không dễ bị khuất phục và xuất sắc cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2.

Đội tuyển Nhật Bản được đón tiếp nồng hậu tại Mexico Hình ảnh đội tuyển Nhật Bản được chào đón khi đặt chân đến điểm lưu trú được ESPN đăng tải vào sáng 3/6.