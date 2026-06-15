Máy bay chở tuyển Uruguay không được nhập cảnh vào Mỹ

Đội tuyển Uruguay bị mắc kẹt tại Mexico do máy bay không đáp ứng quy định hàng không của Mỹ, chỉ chưa đầy một ngày trước trận mở màn World Cup 2026.

Các CĐV Uruguay đã có mặt tại Mỹ.

Uruguay bất ngờ rơi vào tình thế khó khăn ngay trước trận ra quân tại World Cup 2026. Theo AS, đội bóng Nam Mỹ chưa thể di chuyển từ Cancun (Mexico) đến Miami (Mỹ) do chiếc máy bay chở toàn đội không đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định của phía Mỹ.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh thầy trò HLV Marcelo Bielsa chỉ còn chưa đầy 24 giờ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Saudi Arabia. Theo kế hoạch ban đầu, Uruguay sẽ có mặt tại Miami từ ngày 14/6 để hoàn tất các thủ tục trước trận. Tuy nhiên, mọi thứ buộc phải thay đổi vào phút chót.

Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) xác nhận chiếc máy bay được thuê để vận chuyển đội tuyển không có đủ giấy tờ cần thiết theo quy định hàng không Mỹ. Điều này khiến chuyến bay không được cấp phép nhập cảnh.

Ngay sau khi phát hiện vấn đề, AUF cùng FIFA khẩn trương tìm phương án thay thế. Truyền thông Uruguay cho biết chuyến bay mới được sắp xếp vào lúc 16h15 theo giờ Miami (Mỹ). Nếu kế hoạch này diễn ra đúng dự kiến, Uruguay vẫn kịp hạ cánh trước thời hạn 19h, mốc thời gian được ban tổ chức yêu cầu.

Trong lúc chờ đợi, toàn bộ đội tuyển vẫn đóng quân tại khu phức hợp Mayakoba ở Cancun. Nhiều hoạt động chuẩn bị cho trận đấu bị ảnh hưởng, trong đó có buổi họp báo chính thức trước trận. Ban tổ chức xác nhận lịch họp báo của Uruguay đã phải dời lại.

Dù chưa ghi nhận tác động trực tiếp đến lực lượng hay thể trạng cầu thủ, sự cố này chắc chắn khiến quá trình chuẩn bị của Uruguay bị xáo trộn. Đội bóng hai lần vô địch World Cup vốn được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Uruguay và Saudi Arabia diễn ra lúc 18h ngày 15/6 theo giờ địa phương tại Miami. Việc phải giải quyết bài toán di chuyển trong những giờ cuối cùng trước trận ra quân tạo thêm áp lực không nhỏ cho đoàn quân của HLV Bielsa.

World Cup 2026 đã chứng kiến hàng loạt vấn đề ngoài chuyên môn trong những ngày đầu giải đấu. Trước Uruguay, nhiều đội tuyển cũng gặp khó khăn liên quan đến lịch trình, an ninh và thủ tục nhập cảnh. Tuy nhiên, việc một đội bóng chưa thể vào nước chủ nhà vì vấn đề giấy tờ của máy bay vẫn là trường hợp hiếm gặp ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

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